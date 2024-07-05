Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире 24 Канала рассказал о возвращении морского пехотинца.

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По его словам, подробностей относительно подобных операций, как правило, не раскрывают по понятным причинам. Ведь к счастью или к сожалению – это не последняя операция. Соответственно работы еще достаточно много.

Как вы понимаете, работа, которая происходит непосредственно на оккупированной территории, на тех участках, где враг имеет контроль, – это очень опасные операции. Очень сложные,

– рассказал Дмитрий Плетенчук.

Он рассказал, что, конечно, это расчет, это риск. И, конечно это команда, которая способна спланировать и воплотить подобные операции. Они являются уникальными и не имеют шаблонного какого-то планирования или алгоритма.

Кроме того, не следует забывать, что враг тоже изучает эти алгоритмы, шаблоны, и пытается противодействовать. Поэтому особых подробностей мы, к сожалению, раскрыть никаких не можем,

– добавил Плетенчук.

По его мнению, после окончания войны эти примеры будут изучаться в соответствующих учебных заведениях, как удачные операции.

"Мы в этом не сомневаемся. Могу лишь сказать, что знаю некоторых участников этой команды. Цэто люди с реально большим опытом, в том числе боевым и жизненным. Именно это дает им возможность так нестандартно мыслить", – подчеркнул представитель Военно-морских сил.