Четверо военных получили ранения во время атаки на воинскую часть Очакова
24 февраля 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Российская армия нанесла удар по военному порту и радару в Николаевской области. Есть раненые.
Детали удара сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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"4 тяжелых раненых военных в Очакове. Били по военному порту и радару. Бьют очень точно из военной инфраструктуры. По Кульбакино, вызовов на скорую от военных не было", – говорится в сообщении Виталия Кима.