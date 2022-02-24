Четверо военных получили ранения во время атаки на воинскую часть Очакова

Российская армия нанесла удар по военному порту и радару в Николаевской области. Есть раненые.

Детали удара сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"4 тяжелых раненых военных в Очакове. Били по военному порту и радару. Бьют очень точно из военной инфраструктуры. По Кульбакино, вызовов на скорую от военных не было", – говорится в сообщении Виталия Кима.