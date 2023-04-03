Соответствующее видео распространил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что 4 бойца ТРО ВСУ остановили вражескую группу.

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Детали боя

Ребята рассказывают, что на позиции их было только четверо. Оккупанты вплотную подошли к нашим воинам и открыли плотный огонь.

В то же время бойцы ВСУ не растерялись, быстро распределили обязанности и отбили наступление врагов.

Они были на расстоянии 7 метров, я сразу открыл огонь. А до этого момента всегда думал, как я выстрелю в человека,

– рассказывает один из бойцов.

Как воины ТРО остановили врага: смотрите видео

Его собрат тоже поделился впечатлениями от первого боя.

"Ты не думаешь, какие действия выполнять. Все вроде бы на подсознательном уровне. Ситуация: или ты, или тебя", – говорит воин.

Военнослужащие говорят, что бой длился около 1,5 часа. Боестолкновение было результативным – оккупанты понесли потери и отступили.

Актуальные потери врага

Наши защитники ежедневно приближают победу Украины, уничтожая врага. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 610 оккупантов. Следовательно, с 24 февраля 2022 года армия России сократилась уже на 175 160 оккупантов.

Добавим, что эти цифры не точные, поскольку подсчет усложняют интенсивные боевые действия. Тем не менее враг теряет также много техники. С начала полномасштабного вторжения наши воины ликвидировали: