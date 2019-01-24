20:21
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Четвертая годовщина жестокого обстрела Мариуполя: трогательные воспоминания людей

      5 Читати новину українською

      Десятки погибших, больше сотни раненых, искалеченные судьбы и ужасные воспоминания, которые не покидают по сей день – 24 января исполняется четыре года со дня, когда боевики расстреляли из "Градов" жилой район Восточный в Мариуполе.

      Война без стука вошла в жизнь индустриального города на берегу Азовского моря и безжалостно забрала жизни ни в чем не повинных детей, женщин и мужчин.

      Читайте также: Четыре года назад произошел террористический обстрел Мариуполя

      На жутких кадрах, которые были сняты 24 января 2015 года, видно, как растерянный мужчина стоит над телом своей жены. Это Денис и его жена Елена. Дома их ждут двое маленьких сыновей. Но живой маму они так больше и не увидели.

      24 января 2019 года на поминальный молебен Денис пришел с сыновьями. Без мамы ребята уже четыре года.

      Я учусь в шестом классе, хорошо учусь, умею собирать кубик-рубик. Мама могла бы мной гордиться,
      – отвечает сын погибшей во время обстрелов Алексей Николаенко.

      Тридцать один погибший, более сотни раненых, школы, детские сады, рынки, магазины, почтовое отделение, более полусотни многоэтажек и десятки частных домов микрорайонов – тогда сердце Восточного разорвали вражеские снаряды.

      Люди зі сльозами на очах згадують страшні події 24 січня 2015 року

      Люди со слезами на глазах вспоминают страшные события 24 января 2015 года

      Конечно, было страшно. Дети бросились бежать в подвал, но не успели. Все произошло очень быстро, они растерялись. Потом начался звук сирены, который до сих пор каждый раз вызывает у меня слезы,
      – сказала жительница микрорайона Восточный Анна Варламова.

      Еще одна жительница Валентина показывает фотографию внучки. Ей сейчас четыре года. Тогда кроха тоже попала под обстрел. Мама вышла с ней на прогулку, а через несколько минут начался ад.

      Читайте также: Украина и Россия: сравним военную мощь двух стран

      Утром субботнего дня жители Восточного выходили из своих домов, спешили по делам или на встречи. Они родились в разное время, но у всех одна дата смерти – 24 января 2015 года.

      Через обстріл у Маріуполі 4 роки тому загинуло понад 30 людей

      Из-за обстрела в Мариуполе 4 года назад погибло более 30 человек

      Люди все помнят, о пережитом ежедневно напоминают воронки от снарядов и простреленные дома. По одной из версий, на Мариуполь было выпущено три полных боевых комплекта, сто двадцать снарядов из установок реактивной системы залпового огня "Град".

      Район Восточный до сих пор живет, ведь люди здесь сильные и мужественные. Но у каждого во время громких звуков войны сжимается сердце.

      Стараемся смотреть в будущее, в котором нет войны, в котором дети и родители не расстраиваются. Живем надеждами, а воспоминания всегда остаются в памяти,
      – рассказал Денис Николаенко, что потерял жену во время обстрела.

      Что известно об обстреле Мариуполя 24 января 2015 года?
      Четыре года назад боевики террористической организации "ДНР" обстреляли из "Градов" микрорайон Восточный в Мариуполе. Снаряды попадали в частные здания, автомобили, городской рынок и дворы многоэтажек. Жертвами теракта в Мариуполе стали 31 человек, еще более сотни получили ранения. Циничные действия террористов, которые после обстрела заявляли о наступлении на Мариуполь, шокировали всю Украину.

      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Обстрел Мариуполя Теракт Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 20:02 Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 118
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 19:44 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 1215
      Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      сегодня , 19:00 Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      60
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      сегодня , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      Віталій Шабунін 297
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 6553
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Мораиш, который вчера покинул Карпаты, нашел себе новый клуб
       29 ноября 2018 , 18:16
      Заря просматривает молодого экс-игрока известного европейского клуба
       30 ноября 2018 , 09:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук