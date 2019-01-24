Четвертая годовщина жестокого обстрела Мариуполя: трогательные воспоминания людей

Десятки погибших, больше сотни раненых, искалеченные судьбы и ужасные воспоминания, которые не покидают по сей день – 24 января исполняется четыре года со дня, когда боевики расстреляли из "Градов" жилой район Восточный в Мариуполе.

Война без стука вошла в жизнь индустриального города на берегу Азовского моря и безжалостно забрала жизни ни в чем не повинных детей, женщин и мужчин.

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На жутких кадрах, которые были сняты 24 января 2015 года, видно, как растерянный мужчина стоит над телом своей жены. Это Денис и его жена Елена. Дома их ждут двое маленьких сыновей. Но живой маму они так больше и не увидели.

24 января 2019 года на поминальный молебен Денис пришел с сыновьями. Без мамы ребята уже четыре года.

Я учусь в шестом классе, хорошо учусь, умею собирать кубик-рубик. Мама могла бы мной гордиться,

– отвечает сын погибшей во время обстрелов Алексей Николаенко.

Тридцать один погибший, более сотни раненых, школы, детские сады, рынки, магазины, почтовое отделение, более полусотни многоэтажек и десятки частных домов микрорайонов – тогда сердце Восточного разорвали вражеские снаряды.

Люди со слезами на глазах вспоминают страшные события 24 января 2015 года

Конечно, было страшно. Дети бросились бежать в подвал, но не успели. Все произошло очень быстро, они растерялись. Потом начался звук сирены, который до сих пор каждый раз вызывает у меня слезы,

– сказала жительница микрорайона Восточный Анна Варламова.

Еще одна жительница Валентина показывает фотографию внучки. Ей сейчас четыре года. Тогда кроха тоже попала под обстрел. Мама вышла с ней на прогулку, а через несколько минут начался ад.

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Утром субботнего дня жители Восточного выходили из своих домов, спешили по делам или на встречи. Они родились в разное время, но у всех одна дата смерти – 24 января 2015 года.

Из-за обстрела в Мариуполе 4 года назад погибло более 30 человек

Люди все помнят, о пережитом ежедневно напоминают воронки от снарядов и простреленные дома. По одной из версий, на Мариуполь было выпущено три полных боевых комплекта, сто двадцать снарядов из установок реактивной системы залпового огня "Град".

Район Восточный до сих пор живет, ведь люди здесь сильные и мужественные. Но у каждого во время громких звуков войны сжимается сердце.

Стараемся смотреть в будущее, в котором нет войны, в котором дети и родители не расстраиваются. Живем надеждами, а воспоминания всегда остаются в памяти,

– рассказал Денис Николаенко, что потерял жену во время обстрела.

Что известно об обстреле Мариуполя 24 января 2015 года?

Четыре года назад боевики террористической организации "ДНР" обстреляли из "Градов" микрорайон Восточный в Мариуполе. Снаряды попадали в частные здания, автомобили, городской рынок и дворы многоэтажек. Жертвами теракта в Мариуполе стали 31 человек, еще более сотни получили ранения. Циничные действия террористов, которые после обстрела заявляли о наступлении на Мариуполь, шокировали всю Украину.