Четыре года назад произошел террористический обстрел Мариуполя

24 января 2015 года в Мариуполе произошел ужасный теракт. Пророссийские боевики из "Градов" обстреляли жилой массив Восточный.

Нападение на мирный район унесло 31 жизнь.

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118 человек получили ранения, среди них были дети. Повреждены были 79 крупных объектов, из них 22 многоэтажки и 37 частных домов. В общем буквально за две минуты были полностью или частично разрушены или повреждены более 200 зданий.

Обстрел Мариуполя в 2015 году

В 2015 году в СБУ сообщили, что с территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович. Во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк Йожефович, позывной "Горец". Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной "Югра".

Сегодня в городе день траура. В девять там включили тревожные сирены, чтобы почтить память погибших. К этому жители отнеслись весьма неоднозначно, потому что некоторые до сих пор слышат обстрелы пророссийских боевиков. Сигнал воздушной тревоги их пугает.