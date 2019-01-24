Как пулемет 1910 года помогает военным на Донбассе

В последние дни пророссийские боевики прекратили применять танки и тяжелую артиллерию, все же открывают огонь каждый день, чтобы попасть на наши позиции.

Кроме современного вооружения, помогают террористам в этом и раритетные пулеметы.

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"Сейчас все относительно спокойно. Танки не стреляют и поэтому спокойно. Минометы – это довольно опасная артиллерия, но самое главное все же, что танки не используют", – сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Несмотря на то, что танки российско-террористические войска сейчас не используют, тихо на передовой не бывает. Постоянные обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и работа групп ДРГ.

Все враждебные передвижения наши воины фиксируют. Ротации у террористов здесь постоянные.

Они здесь живут. Они так же заходят и две недели здесь, мы это видим. Когда начинаются выстрелы – мы жестоко отвечаем, не даем им расслабиться,

– добавил военнослужащий ВСУ Андрей.

Помогает в этом среди популярного вооружения и пулемет Максима образца 1910 года.



"Бешеный Макс 34", который способен напугать российских оккупантов

Несмотря на почтенный возраст, хвалят его на всех позициях за точность и безотказность.

Это пулемет Максим, но наши ребята с юмором назвали пулемет "Бешеный Макс". Эту машину оккупанты не любят, потому что она бьет точно,

– отметил военнослужащий ВСУ "Гном".

Напомним, в течение суток 23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.