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      Как пулемет 1910 года помогает военным на Донбассе

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      В последние дни пророссийские боевики прекратили применять танки и тяжелую артиллерию, все же открывают огонь каждый день, чтобы попасть на наши позиции.

      Кроме современного вооружения, помогают террористам в этом и раритетные пулеметы.

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      "Сейчас все относительно спокойно. Танки не стреляют и поэтому спокойно. Минометы – это довольно опасная артиллерия, но самое главное все же, что танки не используют", – сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

      Несмотря на то, что танки российско-террористические войска сейчас не используют, тихо на передовой не бывает. Постоянные обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и работа групп ДРГ.

      Все враждебные передвижения наши воины фиксируют. Ротации у террористов здесь постоянные.

      Они здесь живут. Они так же заходят и две недели здесь, мы это видим. Когда начинаются выстрелы – мы жестоко отвечаем, не даем им расслабиться,
      – добавил военнослужащий ВСУ Андрей.

      Помогает в этом среди популярного вооружения и пулемет Максима образца 1910 года.

      війна на донбасі ситуація на фронті
      "Бешеный Макс 34", который способен напугать российских оккупантов

      Несмотря на почтенный возраст, хвалят его на всех позициях за точность и безотказность.

      Это пулемет Максим, но наши ребята с юмором назвали пулемет "Бешеный Макс". Эту машину оккупанты не любят, потому что она бьет точно,
      – отметил военнослужащий ВСУ "Гном".

      Напомним, в течение суток 23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Новости Украины Оружие
      Источник: 24 канал
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