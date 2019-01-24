Як кулемет 1910 року допомагає військовим на Донбасі

Останніми днями проросійські бойовики припинили застосовувати танки та важку артилерію, все ж відкривають вогонь щодня, щоб потрапити на наші позиції.

Крім сучасного озброєння, допомагають терористам у цьому і раритетні кулемети.

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"Зараз все відносно спокійно. Танки не стріляють і тому спокійно. Міномети – це досить небезпечна артилерія, але найголовніше все ж, що танки не використовують", – сказав військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Попри те, що танки російсько-терористичні війська зараз не використовують, тихо на передовій не буває. Постійні обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та робота груп ДРГ.

Усі ворожі пересування наші воїни фіксують. Ротації у терористів тут постійні.

Вони тут живуть. Вони так само заходять і два тижні тут, ми це бачимо. Коли починаються постріли – ми жорстоко відповідаємо, не даємо їм розслабитись,

– додав військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Допомагає у цьому серед популярного озброєння і кулемет Максима зразка 1910 року.



"Скажений Макс 34", який здатен налякати російських окупантів

Попри поважний вік, хвалять його на всіх позиціях за точність та безвідмовність.

Це кулемет Максим, але наші хлопці з гумором назвали кулемет "Скажений Макс". Цю машину окупанти не люблять, тому що вона б'є точно,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ "Гном".

Нагадаємо, упродовж доби 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень.