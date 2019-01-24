Доба на Донбасі: проросійські бойовики зазнали втрат

Упродовж доби 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень.

Про це повідомляють у прес-службі ООС на Facebook-сторінці.

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Відомо, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл позицій наших захисників вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 23 січня, трьох окупантів було знищено,

– додали у прес-службі.

У прес-службі зазначили, що протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Наші захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що до Києва привезли багато поранених українських військових з Донбасу. Низка із них мають важкі поранення, які перш за все потребують переливанні крові 2 та 3 груп (резус мінус).