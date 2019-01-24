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      Сутки на Донбассе: пророссийские боевики понесли потери

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      Сутки на Донбассе: пророссийские боевики понесли потери
      Сутки на Донбассе: пророссийские боевики понесли потери / fakty.com.ua

      В течение суток 23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

      Об этом сообщают в пресс-службе ООС на Facebook-странице.

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      Известно, что в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка.

      Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 23 января, трое оккупантов были уничтожены,
      – добавили в пресс-службе.

      В пресс-службе отметили, что в течение текущих суток враг огонь не открывал.

      Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

      Напомним, что в Киев привезли много раненых украинских военных с Донбасса. Ряд из них имеют тяжелые ранения, которые прежде всего нуждаются в переливании крови 2 и 3 групп (резус минус).

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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