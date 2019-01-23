Набагато кращі, ніж при Радянському Союзі, – військовий про аптечки на фронті

З позицій поблизу окупованого Донецька неозброєним оком видно позиції терористів. Заходити на них можна тільки притиснувшись до землі та пригнувши голову.

Воїни кажуть, що ворог стріляє тут з різних типів озброєння.

Читайте також: Стоять росіяни і їм підкидають мобільні групи "ополченців", – військовослужбовець ЗСУ

"Обстріли проводять регулярно, можна спостерігати, де вони сидять, звідки стріляють по нас. Ми відкриваємо вогонь, якщо є команда. Це, як правило, зустрічний вогонь", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Ігор.

Найчастіше в наш бік прилітають великокаліберні кулі зі снайперських гвинтівок. Боєприпаси ці вкрай небезпечні, проте на випадок поранення в усіх бійців із собою аптечка. За медикаменти вони вдячні вітчизняним та закордонним інструкторам.

При найменшому пораненні, опіках, крововтратах, будь-який з наших бійців може надати допомогу собі та побратимам. Вона набагато краще, ніж при Радянському Союзі,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Денис.

Проте найцінніше, на думку українських захисників, – досвід.

Віктор на війні із 2014 року, хоча чекає ціла власна "армія" – жінка, п’ятеро дітей та внук чотирьох років.



Український захисник Віктор, який захищає Батьківщину з 2014 року

Попри велику родину, не зміг не піти на війну і зараз впевнено каже – воюватиме до перемоги.

"Коли показували по телевізору, що воюють хлопці 18-19 років, я не зміг всидіти вдома. Роблю те, що має робити кожен чоловік", – розповів військовослужбовець ЗСУ Віктор.

Нагадаємо, уночі з 17 проти 18 січня поблизу окупованої Горлівки бойовики захопили в полон українського бійця 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслава Панченка. Згодом відео з воїном вони опублікували на своїх ресурсах.