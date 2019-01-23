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      Гораздо лучшие, чем при Советском Союзе, – военный об аптечках на фронте

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      С позиций вблизи оккупированного Донецка невооруженным глазом видны позиции террористов. Заходить на них можно только прижавшись к земле и пригнув голову.

      Воины говорят, что враг стреляет здесь из разных типов вооружения.

      Читайте также: Стоят русские и им подбрасывают мобильные группы "ополченцев", – военнослужащий ВСУ

      "Обстрелы проводят регулярно, можно наблюдать, где они сидят, откуда стреляют по нам. Мы открываем огонь, если есть команда. Это, как правило, встречный огонь", – отметил военнослужащий ВСУ Игорь.

      Чаще всего в нашу сторону прилетают крупнокалиберные пули из снайперских винтовок. Боеприпасы эти крайне опасны, однако на случай ранения у всех бойцов с собой аптечка. За медикаменты они благодарны отечественным и зарубежным инструкторам.

      При малейшем ранении, ожогах, кровопотерях, любой из наших бойцов может оказать помощь себе и собратьям. Она гораздо лучше, чем при Советском Союзе,
      – отметил военнослужащий ВСУ Денис.

      Однако самое ценное, по мнению украинских защитников – опыт.

      Виктор на войне с 2014 года, хотя ждет целая собственная "армия" – жена, пятеро детей и внук четырех лет.

      війна на Донбасі Збройні сили України
      Украинский защитник Виктор, который защищает Родину с 2014 года

      Несмотря на большую семью, не смог не пойти на войну и сейчас уверенно говорит – будет воевать до победы.

      "Когда показывали по телевизору, что воюют ребята 18-19 лет, я не смог усидеть дома. Делаю то, что должен делать каждый человек", – рассказал военнослужащий ВСУ Виктор.

      Напомним, в ночь с 17 против 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко. Впоследствии видео с воином они опубликовали на своих ресурсах.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Оружие Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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