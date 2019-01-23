Гораздо лучшие, чем при Советском Союзе, – военный об аптечках на фронте

С позиций вблизи оккупированного Донецка невооруженным глазом видны позиции террористов. Заходить на них можно только прижавшись к земле и пригнув голову.

Воины говорят, что враг стреляет здесь из разных типов вооружения.

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"Обстрелы проводят регулярно, можно наблюдать, где они сидят, откуда стреляют по нам. Мы открываем огонь, если есть команда. Это, как правило, встречный огонь", – отметил военнослужащий ВСУ Игорь.

Чаще всего в нашу сторону прилетают крупнокалиберные пули из снайперских винтовок. Боеприпасы эти крайне опасны, однако на случай ранения у всех бойцов с собой аптечка. За медикаменты они благодарны отечественным и зарубежным инструкторам.

При малейшем ранении, ожогах, кровопотерях, любой из наших бойцов может оказать помощь себе и собратьям. Она гораздо лучше, чем при Советском Союзе,

– отметил военнослужащий ВСУ Денис.

Однако самое ценное, по мнению украинских защитников – опыт.

Виктор на войне с 2014 года, хотя ждет целая собственная "армия" – жена, пятеро детей и внук четырех лет.



Украинский защитник Виктор, который защищает Родину с 2014 года

Несмотря на большую семью, не смог не пойти на войну и сейчас уверенно говорит – будет воевать до победы.

"Когда показывали по телевизору, что воюют ребята 18-19 лет, я не смог усидеть дома. Делаю то, что должен делать каждый человек", – рассказал военнослужащий ВСУ Виктор.

Напомним, в ночь с 17 против 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко. Впоследствии видео с воином они опубликовали на своих ресурсах.