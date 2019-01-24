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      Чотири роки тому відбувся терористичний обстріл Маріуполя

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      24 січня 2015 року в Маріуполі стався жахливий теракт. Проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив Східний.

      Напад на мирний район забрав 31 життя.

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      118 людей зазнали поранення, серед них були діти. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Загалом буквально за дві хвилини були повністю або частково зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.

      Маріуполь Обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року
      Обстріл Маріуполя у 2015 році

      У 2015 році в СБУ повідомили, що з території Росії операцією безпосередньо керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович. У тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Цаплюк Олександр Йожефович, позивний "Горець". Координацію дій російських реактивних дивізіонів здійснював підполковник ЗС РФ Власов Максим Володимирович, позивний "Югра".

      Сьогодні у місті день жалоби. О дев'ятій там ввімкнули тривожні сирени, щоби вшанувати пам'ять загиблих. До цього жителі віднеслись доволі неоднозначно, бо деякі досі чують обстріли проросійських бойовиків. Сигнал повітряної тривоги їх лякає.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Маріуполя Обстріл Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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