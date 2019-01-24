Чотири роки тому відбувся терористичний обстріл Маріуполя

24 січня 2015 року в Маріуполі стався жахливий теракт. Проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив Східний.

Напад на мирний район забрав 31 життя.

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118 людей зазнали поранення, серед них були діти. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Загалом буквально за дві хвилини були повністю або частково зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.



Обстріл Маріуполя у 2015 році

У 2015 році в СБУ повідомили, що з території Росії операцією безпосередньо керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович. У тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Цаплюк Олександр Йожефович, позивний "Горець". Координацію дій російських реактивних дивізіонів здійснював підполковник ЗС РФ Власов Максим Володимирович, позивний "Югра".

Сьогодні у місті день жалоби. О дев'ятій там ввімкнули тривожні сирени, щоби вшанувати пам'ять загиблих. До цього жителі віднеслись доволі неоднозначно, бо деякі досі чують обстріли проросійських бойовиків. Сигнал повітряної тривоги їх лякає.