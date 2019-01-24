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      Четверта річниця жорстокого обстрілу Маріуполя: зворушливі спогади людей

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      Десятки загиблих, більше сотні поранених, скалічені долі та жахливі спогади, які не покидають донині – 24 січня минає чотири роки від дня, коли бойовики розстріляли з "Градів" житловий район Східний у Маріуполі.

      Війна без стуку увійшла в життя індустріального міста на березі Азовського моря та безжально забрала життя ні в чому не винних дітей, жінок та чоловіків.

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      На моторошних кадрах, які були зняті 24 січня 2015 року, видно, як розгублений чоловік стоїть над тілом своєї дружини. Це Денис і його дружина Олена. Вдома на них чекають двоє маленьких синів. Та живою маму вони так більше й не побачили.

      24 січня 2019 року на поминальний молебень Денис прийшов із синами. Без мами хлопці вже чотири роки.

      Я вчуся в шостому класі, добре навчаюся, вмію збирати кубик-рубик. Мама могла б мною пишатися,
      – відповідає син загиблої під час обстрілів Олексій Ніколаєнко.

      Тридцять один загиблий, більше сотні поранених, школи, дитячі садки, ринки, магазини, поштове відділення, понад півсотні багатоповерхівок і десятки приватних будинків мікрорайонів – тоді серце Східного розірвали ворожі снаряди.

      Люди зі сльозами на очах згадують страшні події 24 січня 2015 року
      Люди зі сльозами на очах згадують страшні події 24 січня 2015 року

      Звичайно, було страшно. Діти кинулися бігти в підвал, але не встигли. Все відбулося дуже швидко, вони розгубилися. Потім почався звук сирени, який досі кожного разу викликає в мене сльози,
      – сказала жителька мікрорайону Східний Ганна Варламова.

      Ще одна жителька Валентина показує фотографію онуки. Їй зараз чотири роки. Тоді крихітка теж потрапила під обстріл. Мама вийшла з нею на прогулянку, а через кілька хвилин розпочалося пекло.

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      Вранці суботнього дня жителі Східного виходили зі своїх домівок, поспішали по справах чи на зустріч. Вони народилися у різний час, але у всіх одна дата смерті – 24 січня 2015 року.

      Через обстріл у Маріуполі 4 роки тому загинуло понад 30 людей
      Через обстріл у Маріуполі 4 роки тому загинуло понад 30 людей

      Люди все пам'ятають, про пережите щодня нагадують вирви від снарядів та прострелені будинки. За однією з версій, на Маріуполь було випущено три повних бойових комплекти, сто двадцять снарядів з установок реактивної системи залпового вогню "Град".

      Район Східний досі живе, адже люди тут сильні та мужні. Але у кожного під час гучних звуків війни стискається серце.

      Намагаємося дивитися в майбутнє, в якому немає війни, в якому діти і батьки не засмучуються. Живемо надіями, а спогади завжди залишаються в пам'яті,
      – розповів Денис Ніколаєнко, що втратив дружину під час обстрілу.

      Що відомо про обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року? Чотири роки тому бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли з "Градів" мікрорайон Східний у Маріуполі. Снаряди влучали у приватні будівлі, автомобілі, міський ринок та подвір’я багатоповерхівок. Жертвами теракту у Маріуполі стали 31 людина, ще понад сотня отримала поранення. Цинічні дії терористів, які після обстрілу заявляли про наступ на Маріуполь, шокували всю Україну.

      Теги: Новини України Обстріл Маріуполя Новини Маріуполя Жертви Війна на Донбасі Теракт
      Джерело: 24 канал
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