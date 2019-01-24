Четверта річниця жорстокого обстрілу Маріуполя: зворушливі спогади людей

Десятки загиблих, більше сотні поранених, скалічені долі та жахливі спогади, які не покидають донині – 24 січня минає чотири роки від дня, коли бойовики розстріляли з "Градів" житловий район Східний у Маріуполі.

Війна без стуку увійшла в життя індустріального міста на березі Азовського моря та безжально забрала життя ні в чому не винних дітей, жінок та чоловіків.

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На моторошних кадрах, які були зняті 24 січня 2015 року, видно, як розгублений чоловік стоїть над тілом своєї дружини. Це Денис і його дружина Олена. Вдома на них чекають двоє маленьких синів. Та живою маму вони так більше й не побачили.

24 січня 2019 року на поминальний молебень Денис прийшов із синами. Без мами хлопці вже чотири роки.

Я вчуся в шостому класі, добре навчаюся, вмію збирати кубик-рубик. Мама могла б мною пишатися,

– відповідає син загиблої під час обстрілів Олексій Ніколаєнко.

Тридцять один загиблий, більше сотні поранених, школи, дитячі садки, ринки, магазини, поштове відділення, понад півсотні багатоповерхівок і десятки приватних будинків мікрорайонів – тоді серце Східного розірвали ворожі снаряди.



Люди зі сльозами на очах згадують страшні події 24 січня 2015 року

Звичайно, було страшно. Діти кинулися бігти в підвал, але не встигли. Все відбулося дуже швидко, вони розгубилися. Потім почався звук сирени, який досі кожного разу викликає в мене сльози,

– сказала жителька мікрорайону Східний Ганна Варламова.

Ще одна жителька Валентина показує фотографію онуки. Їй зараз чотири роки. Тоді крихітка теж потрапила під обстріл. Мама вийшла з нею на прогулянку, а через кілька хвилин розпочалося пекло.

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Вранці суботнього дня жителі Східного виходили зі своїх домівок, поспішали по справах чи на зустріч. Вони народилися у різний час, але у всіх одна дата смерті – 24 січня 2015 року.



Через обстріл у Маріуполі 4 роки тому загинуло понад 30 людей

Люди все пам'ятають, про пережите щодня нагадують вирви від снарядів та прострелені будинки. За однією з версій, на Маріуполь було випущено три повних бойових комплекти, сто двадцять снарядів з установок реактивної системи залпового вогню "Град".

Район Східний досі живе, адже люди тут сильні та мужні. Але у кожного під час гучних звуків війни стискається серце.

Намагаємося дивитися в майбутнє, в якому немає війни, в якому діти і батьки не засмучуються. Живемо надіями, а спогади завжди залишаються в пам'яті,

– розповів Денис Ніколаєнко, що втратив дружину під час обстрілу.

Що відомо про обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року? Чотири роки тому бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли з "Градів" мікрорайон Східний у Маріуполі. Снаряди влучали у приватні будівлі, автомобілі, міський ринок та подвір’я багатоповерхівок. Жертвами теракту у Маріуполі стали 31 людина, ще понад сотня отримала поранення. Цинічні дії терористів, які після обстрілу заявляли про наступ на Маріуполь, шокували всю Україну.