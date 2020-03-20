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      Четыре президента не приедут в Украину из-за коронавируса

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      Из-за пандемии коронавируса в мире свои визиты в Украину отменили президенты Литвы, Грузии, Швеции и глава Международного комитета Красного Креста.

      В Офисе Президента решают, на когда перенести визиты высокопоставленных лиц, сообщает УНН.

      Важно В Киеве и 2 областях Украины вводят чрезвычайную ситуацию: решение Кабмина

      Были отменены такие визиты:

      • Президента Международного комитета Красного Креста Питера Маурера, который должен был приехать 16-20 марта.
      • Президента Литовской Републики Гитанаса Науседа, который приехал бы 19-20 марта.
      • Президента Грузии Саломе Зурабишвили, который должен был приехать 20-21 марта.
      • Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаругы, который должен был приехать 24-26 марта.

      В Офисе Президента поддерживают постоянный контакт с иностранными партнерами.

      Украина также продолжает активную работу в нормандской формате, в частности, 11 марта 2020 года в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

      Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Украине?

      По состоянию на вечер 20 марта в Украине подтвердили 27 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные.

      Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1, в городе Киев – 3 и уже один во Львове.


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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости политики Новости Украины Коронавирус Covid-19 Офіс Президента Коронавирус в Украине
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