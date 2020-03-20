19:31
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Чотири президенти не приїдуть до України через коронавірус

      -
      Свої візити до України скасували чотири президента / hk01.com

      Через пандемію коронавірусу в світі свої візити до України скасували президенти Литви, Грузії, Швеції та глава Міжнародного комітету Червоного Хреста.

      В Офісі Президента вирішують, на коли перенести візити високопосадовців, повідомляє УНН.

      Важливо  У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну

      Були скасовані такі візити:

      • Президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурера, який мав приїхати 16 – 20 березня.
      • Президента Литовської Републіки Ґітанаса Науседи, який приїхав би 19 – 20 березня.
      • Президента Грузії Саломе Зурабішвілі, який мав приїхати 20 – 21 березня.
      • Президента Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруги, який мав приїхати 24 – 26 березня.

      В Офісі Президента підтримують постійний контакт з іноземними партнерами.

      Україна також продовжує активну роботу у Нормандському форматі, зокрема, 11 березня 2020 року в Мінську відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

      Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?

      Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 27 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

      Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1, в місті Київ – 3 і вже один у Львові.


      Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

      В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Офіс Президента Коронавірус в Україні Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 "Посольства РФ в інтернеті": чому важливо блокувати соцмережі країни-агресора
      Віталій Дейнега
      сьогодні , 19:00 Зворушливі історії людей, які опинились у пастці коронавіруса
      Ярослав Голобородько
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук