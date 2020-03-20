Чотири президенти не приїдуть до України через коронавірус

Через пандемію коронавірусу в світі свої візити до України скасували президенти Литви, Грузії, Швеції та глава Міжнародного комітету Червоного Хреста.

В Офісі Президента вирішують, на коли перенести візити високопосадовців, повідомляє УНН.

Важливо У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну

Були скасовані такі візити:

Президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурера, який мав приїхати 16 – 20 березня.

Президента Литовської Републіки Ґітанаса Науседи, який приїхав би 19 – 20 березня.

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі, який мав приїхати 20 – 21 березня.

Президента Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруги, який мав приїхати 24 – 26 березня.

В Офісі Президента підтримують постійний контакт з іноземними партнерами.

Україна також продовжує активну роботу у Нормандському форматі, зокрема, 11 березня 2020 року в Мінську відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?

Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 27 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.



Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1, в місті Київ – 3 і вже один у Львові.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу