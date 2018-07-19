Четырех украинских нелегалов депортировали из Эстонии
Четырех украинцев, которые нелегально работали в Эстонии, депортировали из страны. Их обнаружили во время проверки строительных объектов вблизи города Раквере сотрудники департамента полиции и пограничной охраны.
Об этом сообщает ERR.ee.
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Украинцам, которые не имеют регистрации в Эстонии, назначили штраф и приказали покинуть страну. Также им установили запрет на въезд в Эстонию на три года.
Источник: 24 Канал
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