Четырех украинских нелегалов депортировали из Эстонии

Четырех украинцев, которые нелегально работали в Эстонии, депортировали из страны / Иллюстративное фото

Четырех украинцев, которые нелегально работали в Эстонии, депортировали из страны. Их обнаружили во время проверки строительных объектов вблизи города Раквере сотрудники департамента полиции и пограничной охраны.