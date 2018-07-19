Чотирьох українських нелегалів депортували з Естонії
Чотирьох українців, які нелегально працювали в Естонії, депортували з країни. Їх виявили під час перевірки будівельних об’єктів поблизу міста Раквере співробітники департаменту поліції та прикордонної охорони.
Про це повідомляє ERR.ee.
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Українцям, які не мають реєстрації в Естонії, призначили штраф та наказали залишити країну. Також їм встановили заборону на в’їзд до Естонії на три роки.
Джерело: 24 Канал
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