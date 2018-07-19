Чотирьох українських нелегалів депортували з Естонії

Чотирьох українців, які нелегально працювали в Естонії, депортували з країни / Ілюстративне фото

Чотирьох українців, які нелегально працювали в Естонії, депортували з країни. Їх виявили під час перевірки будівельних об’єктів поблизу міста Раквере співробітники департаменту поліції та прикордонної охорони.