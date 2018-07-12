Естонія, Латвія і Данія створять окремий штаб НАТО

Міністри оборони Естонії, Латвії та Данії уклали в середу угоду про створення командування багатонаціональної Північної дивізії НАТО.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу міністерства оборони Естонії.

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Документ також підписали міністри оборони Канади, Великобританії та Литви.

Це природний крок по зміцненню стримування і оборони НАТО. Якщо на саміті в Уельсі було прийнято рішення про створення штабних елементів НАТО, а на саміті у Варшаві вирішили розмістити в Балтійських країнах та Польщі батальйонні бойові групи, то зараз ми зможемо говорити про створення військового штабу, орієнтованого на Латвію і Естонію,

– сказав міністр оборони Юрі Луйк.

За його словами, "регіон Балтійського моря зараз один з найбільш вразливих в НАТО. Тому важливо, щоб структура командування альянсу відповідала реальним загрозам, а НАТО був здатний при необхідності керувати великомасштабними операціями з колективної оборони".

Штаб дивізії буде підкорятися розміщеному в Щецині (Польща) штабу Північно-східного корпусу і в його складі буде близько 300 осіб. Він приступить до служби в вересні нинішнього року, в першій половині 2019 року досягне первинного оперативного потенціалу, а в середини 2020 року – повного оперативного потенціалу.