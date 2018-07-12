Эстония, Латвия и Дания создадут отдельный штаб НАТО

Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании заключили в среду соглашение о создании командования многонациональной Северной дивизии НАТО.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Эстонии.

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Документ также подписали министры обороны Канады, Великобритании и Литвы.

Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО. Если на саммите в Уэльсе было принято решение о создании штабных элементов НАТО, а на саммите в Варшаве решили разместить в Балтийских странах и Польше батальонные боевые группы, то сейчас мы сможем говорить о создании военного штаба, ориентированного на Латвию и Эстонию,

– сказал министр обороны Юри Луйк.

По его словам, "регион Балтийского моря сейчас один из наиболее уязвимых в НАТО. Поэтому важно, чтобы структура командования альянса соответствовала реальным угрозам, а НАТО было способно при необходимости руководить крупномасштабными операциями по коллективной обороне".

Штаб дивизии будет подчиняться размещенному в Щецине (Польша) штабу Северо-восточного корпуса и в его составе будет около 300 человек. Он приступит к службе в сентябре нынешнего года, в первой половине 2019 года достигнет первичного оперативного потенциала, а в середине 2020 года – полного оперативного потенциала.