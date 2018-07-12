Конгресс США принял резолюцию в поддержку НАТО и Восточной Европы

Палата представителей Конгресса США приняла двухпартийною резолюцию о поддержке Соединенными Штатами стран Восточной Европы и НАТО.

Об этом в Facebook сообщил посольство Украины в США.

В документе, в частности, осудили нескрываемое, масштабное и длительное нарушение Российской Федерацией Хельсинских принципов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также в резолюции выразили поддержку сохранению санкций, введенных США против России из-за оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.

Кроме того, в резолюции поддерживают и поощряют демократические устремления Украины, Грузии и Молдовы.