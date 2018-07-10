23:22
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, сегодня
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Союзники США в НАТО наращивают свои военные бюджеты, – генсек Альянса

48 Читати новину українською
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / e24.no

Вопрос увеличения расходов на оборону является главной претензией Дональда Трампа к странам-членам Североатлантического альянса. Он даже заявил, что его страна не должна выполнять роль "свиньи-копилки" для своих союзников по НАТО.

Зато генеральный секретарь НАТО опубликовал на The Wall Street Journal статью, в которой рассказал, как растут военные бюджеты стран-членов Альянса.

Читайте также: Генсек НАТО выступил в защиту Трампа

Так, Йенс Столтенберг в своей публикации сначала напоминает, что на саммите НАТО в 2014 году западные союзники договорились остановить сокращение военных бюджетов, повысить расходы на оборону и в течение десяти лет достичь уровня в 2% ВВП. И это обязательство в силе и постепенно выполняется, отмечает генсек.

В прошлом году совокупный военный бюджет союзников вырос на 5,2% – и в реальном исчислении это наибольший рост за последние 25 лет. В 2018-м расходы на оборону снова вырастут – уже четвертый год подряд,
– пишет Столтенберг.

В 2014 году лишь три страны потратили на оборону 2% от своего ВВП – это США, Великобритания и Греция. В этом году таких стран станет уже восемь – к ним добавятся Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Кроме того, большинство союзников планирует выйти на двухпроцентный уровень до 2024 года, продолжает автор публикации.

"Однако простой рост расходов на оборону – лишь часть уравнения. Инвестиции союзников пойдут на главные сферы. Подписавшись на двухпроцентный уровень оборонных расходов, лидеры НАТО также пообещали довести долю расходов на закупку новой военной техники, например, военных самолетов, танков и боевых кораблей, до 20%. Таким образом, расходы Альянса на закупку нового оборудования выросли на 18 миллиардов долларов по сравнению с 2014 годом", – отмечает Столтенберг.

Читайте также: Генеральный секретарь НАТО назвал Украину и Грузию главными партнерами альянса

Напомним, 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит с участием 27 представителей стран-членов НАТО, в частности, и президента США Дональда Трампа, на котором обсудят вопросы безопасности Европы на фоне растущей "российской угрозы". Глава Белого дома в очередной раз напомнит для своих союзников по Альянсу об увеличении расходов на оборону. Кроме того, существуют разногласия между Трампом и другими членами НАТО по торговле, изменению климата и иранскому соглашению.

Теги: Новости США Новости политики Генсек НАТО НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
сегодня, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 586
"Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
сегодня, 20:01 "Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
74
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
175
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сегодня, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 439
Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
сегодня, 17:20 Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
Іван Вербицький 195
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
В Киеве на переходе машина из кортежа Порошенко сбила несовершеннолетнего велосипедиста, – СМИ
 31 мая , 22:22
"Вакарчук и Зеленский могут быть шансом для страны": политолог назвал условия
 3 февраля , 21:27
Президент Польши подписал скандальный закон о "бандеризме"
 7 февраля , 00:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук