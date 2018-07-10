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Союзники США в НАТО нарощують свої військові бюджети, – генсек Альянсу

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Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг / e24.no

Питання збільшення витрат на оборону є головною претензією Дональда Трампа до країн-членів Північноатлантичного альянсу. Він навіть заявив, що його держава не повинна виконувати роль "свині-скарбнички" для своїх союзників з НАТО.

Натомість генеральний секретар НАТО опублікував на The Wall Street Journal статтю, в якій розповів, як ростуть оборонні бюджети країн-членів Альянсу.

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Так, Єнс Столтенберг у своїй публікації спершу нагадує, що на саміті НАТО в 2014 році західні союзники домовилися зупинити скорочення військових бюджетів, підвищити витрати на оборону і протягом десяти років досягти рівня у 2% ВВП. І це зобов'язання в силі і поступово виконується, зауважує генсек. 

У минулому році сукупний військовий бюджет союзників виріс на 5,2% – і в реальному обчисленні це найбільший ріст за останні 25 років. У 2018-му видатки на оборону знову виростуть – уже четвертий рік поспіль, 
– пише Столтенберг.

У 2014 році лише три країни витратили на оборону 2% від свого ВВП – це США, Великобританія і Греція. У цьому році таких країн стане вже вісім – до них додадуться Естонія, Латвія, Литва, Польща та Румунія. Крім того, більшість союзників планує вийти на двовідсотковий рівень до 2024 року, продовжує автор публікації.

"Однак просте зростання витрат на оборону – лише частина рівняння. Інвестиції союзників підуть на головні сфери. Підписавшись на двовідсотковий рівень оборонних видатків, лідери НАТО також пообіцяли довести частку витрат на закупівлю нової військової техніки, наприклад, військових літаків, танків і бойових кораблів, до 20%. Таким чином, витрати Альянсу на закупівлю нового обладнання зросли на 18 мільярдів доларів у порівнянні з 2014 роком", – наголошує Столтенберг.

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Нагадаємо, 11-12 липня у Брюсселі відбудеться саміт за участю 27 представників країн-членів НАТО, зокрема, і президента США Дональда Трампа, на якому обговорять питання безпеки Європи на тлі зростаючої "російської загрози". Глава Білого дому вчергове нагадає для своїх союзників з Альянсу про збільшення витрат на оборону. Крім того, існують розбіжності між Трампом та іншими членами НАТО щодо торгівлі, зміни клімату та іранської угоди.

Теги: Новини США Новини політики НАТО Генсек НАТО
Джерело: 24 Канал
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