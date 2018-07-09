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Генсек НАТО виступив на захист Трампа

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Столтенберг упевнений, що Трамп не збирається руйнувати Північноатлантичний альянс
Столтенберг упевнений, що Трамп не збирається руйнувати Північноатлантичний альянс / politico.eu

Серед лідерів країн-членів НАТО наразі існують серйозні розбіжності, але це відбувається не вперше. Раніше альянс завжди вирішував подібні труднощі, тому він впорається і тепер.

Хоча стурбованість тим, що Дональд Трамп хоче розпустити НАТО, посилюється, однак глава Білого дому не піде на такий крок. Таку думку в інтерв'ю Bild висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте також: Саміт НАТО за участю Трампа стане серйозним випробуванням для альянсу, – польське видання

Як наголосив чиновник, Дональд Трамп неодноразово запевняв його, що він є прихильником альянсу. Більше того, вчинки американського лідера, на думку Столтенберга, говорять самі за себе.

Відтоді, як Трамп став президентом, фінансування американської військової присутності в Європі збільшилося на 40%,
– зауважив генсек НАТО.

Водночас неможливо заперечувати наявність суперечок між західними партнерами щодо мит і виходу США з ядерної угоди з Іраном, зазначається у статті. За словами Столтенберга, це серйозні розбіжності, але трансатлантичні відносини закладаються у багатьох напрямках. Деякі з них ослаблені – наприклад, у торгівлі, питаннях клімату або іранської угоди. Тому особливо важливо зміцнювати інші сфери взаємодії, такі як оборонна.

"Досі ми з цим справлялися", – додав політик.

Генсек НАТО прокоментував і можливість виведення американських військ із Німеччини. За його переконанням, присутність військового контингенту США у ФРН є необхідне не лише для Німеччини, але й і для Штатів. "Дві світові війни і холодна війна навчили нас тому, що ми сильніші разом, ніж поодинці", – висловився Столтенберг. До того ж, військова присутність американців у Європі не тільки захищає ЄС, але і сприяє збереженню стабільності в усьому регіоні аж до Близького Сходу, Північної Африки та Афганістану, наполягає посадовець.

Від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі, Столтенберг очікує подальшого зміцнення трансатлантичних відносин між главами держав і урядів. Буде ухвалене остаточне рішення про створення двох командних центрів – одного в США, іншого в німецькому місті Ульм. Крім того, планується почати тренувальну місію в Іраку, спрямовану на боротьбу з тероризмом. За допомогою плану "4х30" планується підвищити боєготовність НАТО: в майбутньому 30 батальйонів, 30 авіаційних ескадрилій та 30 військових кораблів повинні приводитися в бойову готовність протягом 30 днів, пояснює видання.

Нагадаємо, напередодні американський лідер Дональд Трампа відправив листи союзникам з НАТО, закликаючи їх до збільшення витрат на обороноздатність, а також висловив обурення через те, що США нібито виконує роль "свині-скарбнички" для інших країн НАТО.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп НАТО Генсек НАТО
Джерело: 24 Канал
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