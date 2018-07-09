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Саміт НАТО за участю Трампа стане серйозним випробуванням для альянсу, – польське видання

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Трамп поводиться агресивно щодо західних партнерів США напередодні саміту НАТО
Трамп поводиться агресивно щодо західних партнерів США напередодні саміту НАТО / Zero Hedge

Самі країн-членів НАТО, який відбудеться у Брюсселі 11-12 липня, ймовірно, буде серйозним тестом для альянсу за весь час його існування.

В останні дні президент США Дональд Трамп неодноразово оголошував, що висловить главам альянсу своє невдоволення тим, що його країна оплачує рахунки за світову безпеку, йдеться у сюжеті TVN24.

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Автор матеріалу нагадує, що минулого тижня американський лідер відправив листи союзникам з НАТО, закликаючи їх до збільшення витрат на обороноздатність. А під час зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Білому домі він вручив їй символічний рахунок-фактуру на 300 мільярдів доларів США, тобто суму, яку, на його думку, ФРН не оплатила в останні роки.

Ви повинні почати сплачувати свої рахунки. Сполучені Штати не подбають про все. Це ми платимо за безпеку Європи. США були "свинею-скарбничкою", яку всі обкрадали. А наші союзники часто були гіршими, ніж наші вороги,
– нещодавно заявив лідер Америки.

Дональд Трамп також говорив, що в питаннях торгівлі Євросоюз шкодить Штатам так само, як і Китай. Зважаючи на такі різкі висловлювання президента США, європейська преса констатує, що саміт НАТО цього тижня стане серйозним випробуванням для альянсу через глибоку недовіру Трампа до своїх європейських партнерів. Окрім того, існує велика ймовірність, що Трамп, незважаючи на серйозні міжнародні виклики для альянсу, покине саміт, не порозумівшись із партнерами.

"Так, ми бачимо розбіжності між Сполученими Штатами та іншими союзниками-членами альянсу в плані торгівлі, клімату, угоди з Іраном і багатьох інших питань. Ніхто ніколи не гарантував, що трансатлантичний зв'язок триватиме вічно, але я вірю в те, що ми його збережемо", – прокоментував майбутній саміт генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Додамо, що окрім "брюссельського турне" та візиту у Великобританію на президента США чекає зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 липня в столиці Фінляндії – Гельсінкі.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Гроші НАТО Генсек НАТО
Джерело: 24 Канал
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