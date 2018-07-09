Саммит НАТО с участием Трампа станет серьезным испытанием для альянса, – польское издание

Саммит стран-членов НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля, вероятно, будет серьезным тестом для альянса за все время его существования.

В последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно объявлял, что выразит главам альянса свое недовольство тем, что его страна оплачивает счета за мировую безопасность, говорится в сюжете TVN24.

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Автор материала напоминает, что на прошлой неделе американский лидер отправил письма союзникам НАТО, призывая их к увеличению расходов на обороноспособность. А во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме он вручил ей символический счет-фактуру на 300 миллиардов долларов США, то есть сумму, которую, по его мнению, ФРГ не оплатила в последние годы.

Вы должны начать оплачивать свои счета. США не позаботятся обо всем. Это мы платим за безопасность Европы. США были "свиньей-копилкой", которую все обворовывали. А наши союзники часто были хуже, чем наши враги,

– недавно заявил лидер Америки.

Дональд Трамп также говорил, что в вопросах торговли Евросоюз вредит Штатам так же, как и Китай. Несмотря на такие резкие высказывания президента США, европейская пресса констатирует, что саммит НАТО на этой неделе станет серьезным испытанием для альянса из-за глубокого недоверия Трампа к своим европейским партнерам. Кроме того, существует большая вероятность, что Трамп, несмотря на серьезные международные вызовы для альянса, покинет саммит, не найдя общего языка с партнерами.

"Да, мы видим различия между Соединенными Штатами и другими союзниками-членами альянса в плане торговли, климата, сделки с Ираном и многих других вопросов. Никто никогда не гарантировал, что трансатлантические связи будут длиться вечно, но я верю в то, что мы его сохраним", – прокомментировал предстоящий саммит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Добавим, что кроме "брюссельского турне" и визита в Великобританию на президента США ждет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в столице Финляндии – Хельсинки.