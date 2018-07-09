Генсек НАТО выступил в защиту Трампа

Среди лидеров стран-членов НАТО пока существуют серьезные разногласия, но это происходит не впервые. Ранее альянс всегда решал подобные проблемы, поэтому он справится и теперь.

Хотя обеспокоенность тем, что Дональд Трамп хочет распустить НАТО, усиливается, однако глава Белого дома не пойдет на такой шаг. Такое мнение в интервью Bild выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Как отметил чиновник, Дональд Трамп неоднократно заверял его, что он является сторонником альянса. Более того, поступки американского лидера, по мнению Столтенберга, говорят сами за себя.

С тех пор, как Трамп стал президентом, финансирование американского военного присутствия в Европе увеличилось на 40%,

– отметил генсек НАТО.

В то же время невозможно отрицать наличие споров между западными партнерами относительно пошлин и выхода США из ядерного соглашения с Ираном, отмечается в статье. По словам Столтенберга, это серьезные разногласия, но трансатлантические отношения закладываются во многих направлениях. Некоторые из них ослаблены – например, в торговле, вопросах климата или иранского соглашения. Поэтому особенно важно укреплять другие сферы взаимодействия, такие как оборонная.

"До сих пор мы с этим справлялись", – добавил политик.

Генсек НАТО прокомментировал и возможность вывода американских войск из Германии. По его убеждению, присутствие военного контингента США в ФРГ является необходимым не только для Германии, но и и для Штатов. "Две мировые войны и холодная война научили нас тому, что мы сильнее вместе, чем в одиночку", – высказался Столтенберг. К тому же, военное присутствие американцев в Европе не только защищает ЕС, но и способствует сохранению стабильности в регионе до Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана, настаивает чиновник.

От предстоящего саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, Столтенберг ожидает дальнейшего укрепления трансатлантических отношений между главами государств и правительств. Будет принято окончательное решение о создании двух командных центров – одного в США, другого в немецком городе Ульм. Кроме того, планируется начать тренировочную миссию в Ираке, направленную на борьбу с терроризмом. С помощью плана "4х30" планируется повысить боеготовность НАТО: в будущем 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей должны приводиться в боевую готовность в течение 30 дней, объясняет издание.

Напомним, накануне американский лидер Дональд Трампа отправил письма союзникам по НАТО, призывая их к увеличению расходов на обороноспособность, а также выразил возмущение из-за того, что США якобы выполняет роль "свиньи-копилки" для других стран НАТО.