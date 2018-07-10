Генеральний секретар НАТО назвав Україну та Грузії головними партнерами альянсу

НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку Україні та Грузії, як найближчим партнерам Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

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"У четвер ми зустрінемося з президентами Грузії та України. Разом ми будемо вирішувати регіональні проблеми, оборонні реформи країн та постійну підтримку НАТО", – зазначив Столтенберг.

Приїде на саміт й Петро Порошенко, але через вето Угорщини окремої зустрічі, а отже і рішень між Україною й альянсом не буде.

Нагадаємо, Угорщина також вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.