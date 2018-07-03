Вето як шантаж: Угорщина зірвала переговори між Україною та НАТО

11 та 12 липня у новій штаб-квартирі НАТО відбудеться черговий саміт північно-атлантичного альянсу.

Приїде туди й Петро Порошенко, але через Угорщину окремої зустрічі, а отже і рішень між Україною й альянсом не буде.

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"Окремі країни НАТО використовують вето, як шантаж, перш за все самого НАТО. Так, намагаються тиснути на Україну в мовному та деяких інших питаннях", – сказав директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.

Поїздка на саміт – це можливість хоча б неформально поспілкуватися із лідерами усіх 29 країн альянсу і в Києві чекають, що там підтвердять те, що записали в декларації саміту НАТО в Бухаресті ще 10 років тому.

Натомість відставання у реформах зараз намагаються наздоганяти, але роблять це фрагментарно, і часто, недостатньо переконливо для міжнародних партнерів. Бо реформи потрібні не лише у війську, а й у всіх інших сферах життя країни.

В альянсі дивляться на сталість. На сталість зовнішньої політики, на сталість внутрішніх перетворень. На сталість відносин між країною, в цьому випадку між Україною та Альянсом. І тому якщо ми будемо незворотно слідувати то це, врешті-решт нас приведе до членства,

– зазначив директор міжнародних програм центру глобалістики Стратегія ХХІ Віталій Мартинюк.

Проте коли Україна стане членом НАТО поки незрозуміло, бо для нього необхідно отримати план дій щодо членства в блоці. Його поки не має навіть Грузія, хоча вона випереджає Україну у реформ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав різкі листи лідерам кількох країн-членів НАТО. У своїх посланнях американський лідер дорікнув членам Альянсу "надто низькими витратами на оборону" і дорікнув, що США з цього приводу "втрачають терпіння".