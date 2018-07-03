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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вето как шантаж: Венгрия сорвала переговоры между Украиной и НАТО

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11 и 12 июня в новой штаб-квартире НАТО состоится очередной саммит североатлантического альянса.

Приедет туда и Петр Порошенко, но из-за Венгрии отдельной встречи, а следовательно и решений между Украиной и альянсом не будет.

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"Отдельные страны НАТО используют вето, как шантаж, прежде всего самого НАТО. Так, пытаясь давить на Украину в языковом и других вопросах", – сказал директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Поездка на саммит – это возможность хотя бы неформально пообщаться с лидерами всех 29 стран альянса и в Киеве ожидают, что там подтвердят то, что записали в декларации саммита НАТО в Бухаресте еще 10 лет назад.

В тоже время отставание в реформах сейчас пытаются наверстать, но делают это фрагментарно, и часто, недостаточно убедительно для международных партнеров. Потому реформы нужны не только в армии, но и во всех других сферах жизни страны

В альянсе смотрят на стабильность. На устойчивость внешней политики, на постоянство внутренних преобразований. На стабильность отношений между страной, в этом случае между Украиной и Альянсом. И если мы будем необратимо этому следовать то это, в конце концов нас приведет к членству,
– отметил директор международных программ центра глобалистики Стратегия ХХ Виталий Мартынюк.

Однако когда Украина станет членом НАТО пока непонятно, потому что для него необходимо получить план действий относительно членства в блоке. Его пока нет даже у Грузии, хотя она опережает Украину в темпах реформ.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких стран-членов НАТО. В своих посланиях американский лидер упрекнул членов Альянса в "слишком низких затратах на оборону" и упрекнул, что США по этому поводу "теряют терпение".

Теги: Новости Украины языковый вопрос Новости политики Венгрия НАТО
Источник: 24 канал
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