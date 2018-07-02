Американские законодатели поехали в Санкт-Петербург: назвали причину

Группа американских законодателей поехала в Санкт-Петербург, встречаться с российскими политиками высокого уровня.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Делегация работает в рамках подготовки к саммиту президентов США и России.

На встрече с законодателями США губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что он надеется на улучшение отношений между государствами.

Читайте также: Журналисты показали место, где встретятся Путин и Трамп: фото

К диалогу призвал и сенатор-республиканец Ричард Шелби, который возглавляет делегацию.

Я поддержал предоставление Украине кредитных гарантий объемом миллиард долларов, а также введение дополнительных индивидуальных санкций из-за российского вмешательства,

– добавил Шелби.

Он также раскритиковал свертывания Восточно программы противоракетной обороны НАТО.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.