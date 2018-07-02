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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Американские законодатели поехали в Санкт-Петербург: назвали причину

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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург / Фото из открытых источников

Группа американских законодателей поехала в Санкт-Петербург, встречаться с российскими политиками высокого уровня.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Делегация работает в рамках подготовки к саммиту президентов США и России.

На встрече с законодателями США губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что он надеется на улучшение отношений между государствами.

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К диалогу призвал и сенатор-республиканец Ричард Шелби, который возглавляет делегацию.

Я поддержал предоставление Украине кредитных гарантий объемом миллиард долларов, а также введение дополнительных индивидуальных санкций из-за российского вмешательства, 
– добавил Шелби.

Он также раскритиковал свертывания Восточно программы противоракетной обороны НАТО.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости политики Новости России Новости США
Источник: 24 Канал
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