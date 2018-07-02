Американські законодавці поїхали в Санкт-Петербург: назвали причину

Група американських законодавців поїхала у Санкт-Петербург, зустрічатися з російськими політиками високого рівня.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Делегація працює у межах підготовки до саміту президентів США та Росії.

На зустрічі з законодавцями США губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко заявив, що він сподівається на покращення відносин між державами.

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До діалогу закликав і сенатор-республіканець Ричард Шелбі, який очолює делегацію.

Я підтримав надання Україні кредитних гарантій обсягом мільярд доларів, а також введення додаткових індивідуальних санкцій через російське втручання,

– додав Шелбі.

Він також розкритикував згортання Східноєвропейської програми протиракетної оборони НАТО.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.