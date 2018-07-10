Генеральный секретарь НАТО назвал Украину и Грузию главными партнерами альянса

НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине и Грузии, как в ближайшим партнерам Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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"В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, оборонительные реформы стран и постоянную поддержку НАТО", – отметил Столтенберг.

Приедет на саммит и Петр Порошенко, но из-за вето Венгрии отдельной встречи, а следовательно и решений между Украиной и альянсом не будет.

Напомним, Венгрия также требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.