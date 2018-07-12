Конгрес США прийняв резолюцію на підтримку країн НАТО та Східної Європи

Палата представників Конгресу США ухвалила двопартійну резолюцію щодо підтримки Сполученими Штатами країн Східної Європи та НАТО.

Про це у Facebook повідомило посольство України в США.

У документі, зокрема, засудили неприховане, масштабне і тривале порушення Російською Федерацією Гельсінських принципів щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

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Також у резолюції висловили підтримку збереженню санкцій, запроваджених США проти Росії через окупацію Криму та вторгнення на Донбас.

Окрім того, у резолюції підтримують і заохочують демократичні устремління України, Грузії та Молдови.