Конгрес США прийняв резолюцію на підтримку країн НАТО та Східної Європи
Палата представників Конгресу США ухвалила двопартійну резолюцію щодо підтримки Сполученими Штатами країн Східної Європи та НАТО.
Про це у Facebook повідомило посольство України в США.
У документі, зокрема, засудили неприховане, масштабне і тривале порушення Російською Федерацією Гельсінських принципів щодо суверенітету і територіальної цілісності України.
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Також у резолюції висловили підтримку збереженню санкцій, запроваджених США проти Росії через окупацію Криму та вторгнення на Донбас.
Окрім того, у резолюції підтримують і заохочують демократичні устремління України, Грузії та Молдови.
Джерело: 24 канал
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