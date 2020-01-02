Чийгоз пожаловался на отсутствие диалога с Зеленским об освобождении крымских татар

Заместитель председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз пожаловался на отсутствие диалога с украинскими властями об освобождении из русского плена представителей его народа. Мол, за все это время ни сам президент, ни его Офис до сих пор не пошли на диалог с Меджлисом.

Об освобождении крымских татар согласился говорить только премьер, рассказал Ахтем Чийгоз в комментарии "Крым.Реалии".

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С президентом диалога, к сожалению, нет. Встречались только с Премьер-министром Алексеем Гончаруком. Мы неплохо пообщались, но, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена,

– подчеркнул заместитель председателя Меджлиса.

По его словам, обсуждались только те вопросы, которые входят в пределы компетенции главы украинского правительства. Ахтем Чийгоз заявил, что как для первой встречи она прошла довольно неплохо.

Почему вопрос освобождения крымских татар настолько сложный?

Россия отказывается обсуждать вопрос Крыма в любом формате. По словам российских властей, крымчане якобы "на референдуме сделали свой демократический выбор".



После принудительной паспортизации жителей полуострова Россия считает их своими гражданами, а следовательно все вопросы их заключения или освобождения считает нужным решать только самостоятельно.



Впрочем, есть и исключения – например, сам Ахтем Чийгоз был пленником Кремля, но впоследствии его освободили. Впрочем, тогда на Путина повлиял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.