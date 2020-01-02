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      Чийгоз поскаржився на відсутність діалогу з Зеленським про звільнення кримських татар

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      Чийгоз: Ні президент, ні його Офіс не хочуть говорити про звільнення кримчан / uk.wikipedia.org

      Заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз поскаржився на відсутність діалогу з українською владою про звільнення з російського полону представників його народу. Мовляв, за увесь цей час ні сам президент, ні його Офіс досі не пішли на діалог з Меджлісом.

      Про звільнення кримських татар погодився говорити лише прем'єр, розповів Ахтем Чийгоз у коментарі "Крим.Реалії".

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      З президентом діалогу, на жаль, немає. Зустрічалися лише з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Ми непогано поспілкувалися, але, на жаль, прем'єр, як і ми, не має відношення до процесу обміну,
      – підкреслив заступник голови Меджлісу.

      За його словами, обговорювалися лише ті питання, що входять у межі компетенції голови українського уряду. Ахтем Чийгоз заявив, що як для першої зустрічі вона пройшла доволі непогано.

      Чому питання звільнення кримських татар настільки складне?Росія відмовляється обговорювати питання Криму у будь-якому форматі. За словами російської влади, кримчани буцімто "на референдумі зробили свій демократичний вибір".

      Після примусової паспортизації мешканців півострова Росія вважає їх своїми громадянами, а отже усі питання їх ув'язнення чи звільнення вважає за потрібне розв'язувати лише самотужки.

      Втім є і винятки – наприклад, сам Ахтем Чийгоз був бранцем Кремля, але згодом його звільнили. Втім тоді на Путіна вплинув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Ахтем Чийгоз Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Олексій Гончарук Обмін полоненими Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Українці в полоні РФ
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