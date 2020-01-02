Чийгоз поскаржився на відсутність діалогу з Зеленським про звільнення кримських татар

Заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз поскаржився на відсутність діалогу з українською владою про звільнення з російського полону представників його народу. Мовляв, за увесь цей час ні сам президент, ні його Офіс досі не пішли на діалог з Меджлісом.

Про звільнення кримських татар погодився говорити лише прем'єр, розповів Ахтем Чийгоз у коментарі "Крим.Реалії".

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З президентом діалогу, на жаль, немає. Зустрічалися лише з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Ми непогано поспілкувалися, але, на жаль, прем'єр, як і ми, не має відношення до процесу обміну,

– підкреслив заступник голови Меджлісу.

За його словами, обговорювалися лише ті питання, що входять у межі компетенції голови українського уряду. Ахтем Чийгоз заявив, що як для першої зустрічі вона пройшла доволі непогано.

Чому питання звільнення кримських татар настільки складне?Росія відмовляється обговорювати питання Криму у будь-якому форматі. За словами російської влади, кримчани буцімто "на референдумі зробили свій демократичний вибір".



Після примусової паспортизації мешканців півострова Росія вважає їх своїми громадянами, а отже усі питання їх ув'язнення чи звільнення вважає за потрібне розв'язувати лише самотужки.



Втім є і винятки – наприклад, сам Ахтем Чийгоз був бранцем Кремля, але згодом його звільнили. Втім тоді на Путіна вплинув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.