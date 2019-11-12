Чикаго рекордно засыпало снегом: фото, видео

В США на Чикаго обрушился рекордный снегопад. Международный аэропорт имени О'Хара из-за непогоды отменил более 1200 рейсов.

Циклон принес сильные снегопады, а также превратил автодороги в каток, пишет ABC News.

Тем временем: Из-за масштабных пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение

Мощный поток холодного полярного воздуха назвали "Сибирским экспрессом". Стихия движется от Канады в юго-восточном направлении в США.

Количество снега, выпавшего в аэропорту имени О'Хара, побило рекорд, установленный в 1995 году.

Пользователи запостили множество фото и видео в социальные сети. Непогода устроила настоящий коллапс на дорогах.

Snowing in OHare Airport Chicago , this plane had a different way of coming to a stop. No injuries lucky enough #AVgeek #Chicago pic.twitter.com/ZoSlEfYkI7 — Flagman Ireland (@flagmanireland) November 11, 2019

#ChicagoWeather



It's cold no it's hot no it's hot for a long time waitamminnit it's RAAAAAAIIIIIIIIIIINNNNNN and flash floods no wait it's hot again time for shorts and bike rides wait IT'S SO FREAKING COLD okay it's warm for a second oh no it's SNOW SNOW SNOW



pic.twitter.com/P3qEFOlpgR — David Taylor II (@DT2ComicsChat) November 11, 2019

“The rebels are alerted to our presence. We came out of lightspeed too close to the system....” #Chicago #Hoth pic.twitter.com/M87jaPH6xl — That’s the Scuttlebutt! (@ScarifPodcast) November 11, 2019

Those of you in #Chicago know many of our fellow citizens freak out during the first snow fall and get onto the highways ill-prepared. So check your brakes, inflate your tires, fill your tanks. We will get through this because we know Jeffrey Epstein didn't kill himself. pic.twitter.com/NNe5kyQHSN — IrritatedWoman (@irritatedwoman) November 10, 2019