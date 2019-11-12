Чикаго рекордно засыпало снегом: фото, видео
В США на Чикаго обрушился рекордный снегопад. Международный аэропорт имени О'Хара из-за непогоды отменил более 1200 рейсов.
Циклон принес сильные снегопады, а также превратил автодороги в каток, пишет ABC News.
Тем временем: Из-за масштабных пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение
Мощный поток холодного полярного воздуха назвали "Сибирским экспрессом". Стихия движется от Канады в юго-восточном направлении в США.
Количество снега, выпавшего в аэропорту имени О'Хара, побило рекорд, установленный в 1995 году.
Пользователи запостили множество фото и видео в социальные сети. Непогода устроила настоящий коллапс на дорогах.
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