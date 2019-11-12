Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео

У США на Чикаго обрушився рекордний снігопад. Міжнародний аеропорт імені О’Хара через негоду скасував понад 1200 рейсів.

Циклон приніс сильні снігопади, а також перетворив автодороги в каток, пише ABC News.

Тим часом: Через масштабні пожежі у Австралії оголосили надзвичайний стан

Потужний потік холодного полярного повітря назвали Сибірським експресом. Стихія рухається від Канади в південно-східному напрямку до США.

Кількість снігу, яка випала в аеропорту імені О'Хара, побила рекорд, встановлений в 1995 році.

Користувачі запостили чимало фото та відео у соціальні мережі. Негода влаштувала справжній колапс на дорогах.

Snowing in OHare Airport Chicago , this plane had a different way of coming to a stop. No injuries lucky enough #AVgeek #Chicago pic.twitter.com/ZoSlEfYkI7 — Flagman Ireland (@flagmanireland) November 11, 2019

#ChicagoWeather



It's cold no it's hot no it's hot for a long time waitamminnit it's RAAAAAAIIIIIIIIIIINNNNNN and flash floods no wait it's hot again time for shorts and bike rides wait IT'S SO FREAKING COLD okay it's warm for a second oh no it's SNOW SNOW SNOW



pic.twitter.com/P3qEFOlpgR — David Taylor II (@DT2ComicsChat) November 11, 2019

“The rebels are alerted to our presence. We came out of lightspeed too close to the system....” #Chicago #Hoth pic.twitter.com/M87jaPH6xl — That’s the Scuttlebutt! (@ScarifPodcast) November 11, 2019

Those of you in #Chicago know many of our fellow citizens freak out during the first snow fall and get onto the highways ill-prepared. So check your brakes, inflate your tires, fill your tanks. We will get through this because we know Jeffrey Epstein didn't kill himself. pic.twitter.com/NNe5kyQHSN — IrritatedWoman (@irritatedwoman) November 10, 2019