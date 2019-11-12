Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео
У США на Чикаго обрушився рекордний снігопад. Міжнародний аеропорт імені О’Хара через негоду скасував понад 1200 рейсів.
Циклон приніс сильні снігопади, а також перетворив автодороги в каток, пише ABC News.
Тим часом: Через масштабні пожежі у Австралії оголосили надзвичайний стан
Потужний потік холодного полярного повітря назвали Сибірським експресом. Стихія рухається від Канади в південно-східному напрямку до США.
Кількість снігу, яка випала в аеропорту імені О'Хара, побила рекорд, встановлений в 1995 році.
Користувачі запостили чимало фото та відео у соціальні мережі. Негода влаштувала справжній колапс на дорогах.
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