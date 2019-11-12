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      Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео

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      Чикаго засипало снігом
      Чикаго засипало снігом / Фото з твіттер Barry Butler

      У США на Чикаго обрушився рекордний снігопад. Міжнародний аеропорт імені О’Хара через негоду скасував понад 1200 рейсів.

      Циклон приніс сильні снігопади, а також перетворив автодороги в каток, пише ABC News.

      Тим часом: Через масштабні пожежі у Австралії оголосили надзвичайний стан

      Потужний потік холодного полярного повітря назвали Сибірським експресом. Стихія рухається від Канади в південно-східному напрямку до США.

      Кількість снігу, яка випала в аеропорту імені О'Хара, побила рекорд, встановлений в 1995 році.

      Користувачі запостили чимало фото та відео у соціальні мережі. Негода влаштувала справжній колапс на дорогах.

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: авіація Новини США Погода Надзвичайні ситуації
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