Через масштабні пожежі у Австралії оголосили надзвичайний стан

У Австралії тривають масштабні лісові пожежі. Влада 2 австралійських штатів Новий Південний Уельс та Квінсленд оголосила надзвичайний стан.

Надзвичайний стан оголосили вперше за 10 років після того, як ввели нова система оцінки пожеж, пише ВВС.

Фото та відео: Масштабні пожежі в Австралії, є жертви

У 2 штатах зафіксували понад 120 лісових пожеж. Відомо, що 3 людей загинули та понад тисячу осіб евакуювали з небезпечних зон. У Новому Південному Уельсі згоріло 970 тисяч гектарів землі та зруйновано 150 будинків. У Квінсленді зруйновано 9 будинків.

There are 90 #bushfires burning across NSW, with homes in NSW and Queensland under threat from huge fires on Australia's east coast. This was Port Macquarie on Friday afternoon. Follow updates in our live blog https://t.co/jcqltVmJDA



Credit: @stevemolk #nswfires #qldfires pic.twitter.com/Db1vPkEF8L — The Guardian (@guardian) 8 ноября 2019 г.

Для того, щоб загасити полум’я уже залучили 1000 пожежників, більше 100 місцевих жителів також долучилися до рятувальної операції.

Що відомо про масштабні пожежі у Австралії?8 листопада, через збіг високої температури й сильних вітрів на території двох штатів виникло одразу 99 локальних пожеж.



У суботу, 9 листопада, температура дещо спала, але на наступний тиждень прогнозується погіршення погодних умов. Через пожежі закрили школи, а також скасували деякі міжнародні залізничні рейси.