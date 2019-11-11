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      Через масштабні пожежі у Австралії оголосили надзвичайний стан

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      Лісові пожежі в Австралії 2019 - відо, фото пожежі - новини світу
      Масштабні пожежі у Австралії / edition.cnn.com

      У Австралії тривають масштабні лісові пожежі. Влада 2 австралійських штатів Новий Південний Уельс та Квінсленд оголосила надзвичайний стан.

      Надзвичайний стан оголосили вперше за 10 років після того, як ввели нова система оцінки пожеж, пише ВВС.

      Фото та відео: Масштабні пожежі в Австралії, є жертви

      У 2 штатах зафіксували понад 120 лісових пожеж. Відомо, що 3 людей загинули та понад тисячу осіб евакуювали з небезпечних зон. У Новому Південному Уельсі згоріло 970 тисяч гектарів землі та зруйновано 150 будинків. У Квінсленді зруйновано 9 будинків.

      Для того, щоб загасити полум’я уже залучили 1000 пожежників, більше 100 місцевих жителів також долучилися до рятувальної операції.

      Що відомо про масштабні пожежі у Австралії?8 листопада, через збіг високої температури й сильних вітрів на території двох штатів виникло одразу 99 локальних пожеж.

      У суботу, 9 листопада, температура дещо спала, але на наступний тиждень прогнозується погіршення погодних умов. Через пожежі закрили школи, а також скасували деякі міжнародні залізничні рейси.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Жертви Австралія Пожежа Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
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