Через масштабні пожежі у Австралії оголосили надзвичайний стан
У Австралії тривають масштабні лісові пожежі. Влада 2 австралійських штатів Новий Південний Уельс та Квінсленд оголосила надзвичайний стан.
Надзвичайний стан оголосили вперше за 10 років після того, як ввели нова система оцінки пожеж, пише ВВС.
Фото та відео: Масштабні пожежі в Австралії, є жертви
У 2 штатах зафіксували понад 120 лісових пожеж. Відомо, що 3 людей загинули та понад тисячу осіб евакуювали з небезпечних зон. У Новому Південному Уельсі згоріло 970 тисяч гектарів землі та зруйновано 150 будинків. У Квінсленді зруйновано 9 будинків.
Для того, щоб загасити полум’я уже залучили 1000 пожежників, більше 100 місцевих жителів також долучилися до рятувальної операції.
Що відомо про масштабні пожежі у Австралії?8 листопада, через збіг високої температури й сильних вітрів на території двох штатів виникло одразу 99 локальних пожеж.
У суботу, 9 листопада, температура дещо спала, але на наступний тиждень прогнозується погіршення погодних умов. Через пожежі закрили школи, а також скасували деякі міжнародні залізничні рейси.