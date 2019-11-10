Масштабні пожежі в Австралії, є жертви: моторошні фото та відео

На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Вогонь забрав життя трьох людей та зруйнував сотні будинків.

Займання на тихоокеанському узбережжі в штаті Новий Південний Уельс на сході Австралії простягнулися на відстань одного кілометра.

До слова: Лісові пожежі охопили Бразилію, 50 кілометрів у вогні: моторошні фото

Влада оголосила евакуацію. В безпечні зони вивезуть кілька тисяч жителів Нового Південного Уельсу. Втім кілька сотень людей не мають змоги вибратися з власних садибних ділянок. Вони опинилися у вогняній пасці. Шляхи для виїзду із зони лиха заблоковані стіною вогню, обгорілими деревами та поваленими стовбурами ліній електропередач.

Difficult firefighting conditions on the Hillville Fire, south of Taree. This is the fire burning near Diamond Beach. The fire is at Emergency Warning level. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/pJYWet1MEY — NSW RFS (@NSWRFS) November 9, 2019

Стихія вже забрала життя щонайменше трьох осіб. Семеро вважаються пропалими безвісти. Кілька десятків людей дістали ушкодження. Влада попереджає, що жертв може бути більше.

"Сотні садиб зруйновані. Сотні осель згоріли. Якщо нам вдасться отримати доступ в райони, відрізані вогнем, то можливо ми отримаємо нові невтішні дані", – пояснив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

This shows the dangerous conditions that have confronted firefighters and residents today. This is the crew from Warringah HQ at the Hillville fire near Taree. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/lIhnF8P1Qf — NSW RFS (@NSWRFS) November 8, 2019

Explosive wildfire growth with giant smoke plumes.



Insane imagery of Australia's east coast today. pic.twitter.com/yFTuEQkOYv — Dakota Smith (@weatherdak) November 8, 2019

Вогонь загрожує не лише людям, а й тваринам. В зоні небезпеки коали, які мешкають у заповіднику на східному узбережжі Австралії. Через лісові пожежі їхня популяція скоротилася у двічі. За словами зоологів, щонайменше 350 з 600 тварин загинули.

Ці тварини мають важливе національне значення. І ми втратили значну частину їх. Це національна трагедія,

– зазначила співробітниця ветлікарні в Порті Маккуаєр Чейні Флейнеген.

Швидкому поширенню вогню сприяє суха, спекотна погода. Температура в регіоні зараз тримається на позначці +35. А дощів не бачили вже майже місяць.

"Станом на сьогодні ми маємо 70 займань у штаті, понад 40 з них поки не вдається взяти під контроль. Щонайменше 5 пожежам привласнили найвищий рівень небезпеки", – розповів прем'єр штату Новий Південний Уельс Глейдіс Береджіклян.

Progression of major fires today across NSW #NSWfires pic.twitter.com/KAZ3pW9i8O — Rob Rogers (@robrfs) November 8, 2019

If that’s what the fires look like from up here on the NSW Mid Nth Coast, huge prayers and thoughts for those down there! @NSWRFS @7NewsSydney pic.twitter.com/AlgiOgAHQI — Matt Hope (@MattHope4) November 8, 2019

Our @Qantas pilots performed a “go-around” because the smoke was too thick to land at Port Macquarie. Now safely on the ground after taking a different approach. @ABCemergency @abcnews #QF2170 pic.twitter.com/50r0VcIyOK — James Hancock (@jameshancockABC) November 9, 2019

На боротьбу із стихією направили понад тисячу вогнеборців. В районі лиха працює 70 легкомоторних літаків, які розприскують вогнегасні суміші. Втім поки під контроль змогли взяти лише 30% займань.