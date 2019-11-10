Масштабні пожежі в Австралії, є жертви: моторошні фото та відео
На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Вогонь забрав життя трьох людей та зруйнував сотні будинків.
Займання на тихоокеанському узбережжі в штаті Новий Південний Уельс на сході Австралії простягнулися на відстань одного кілометра.
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Влада оголосила евакуацію. В безпечні зони вивезуть кілька тисяч жителів Нового Південного Уельсу. Втім кілька сотень людей не мають змоги вибратися з власних садибних ділянок. Вони опинилися у вогняній пасці. Шляхи для виїзду із зони лиха заблоковані стіною вогню, обгорілими деревами та поваленими стовбурами ліній електропередач.
Стихія вже забрала життя щонайменше трьох осіб. Семеро вважаються пропалими безвісти. Кілька десятків людей дістали ушкодження. Влада попереджає, що жертв може бути більше.
"Сотні садиб зруйновані. Сотні осель згоріли. Якщо нам вдасться отримати доступ в райони, відрізані вогнем, то можливо ми отримаємо нові невтішні дані", – пояснив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
Вогонь загрожує не лише людям, а й тваринам. В зоні небезпеки коали, які мешкають у заповіднику на східному узбережжі Австралії. Через лісові пожежі їхня популяція скоротилася у двічі. За словами зоологів, щонайменше 350 з 600 тварин загинули.
Ці тварини мають важливе національне значення. І ми втратили значну частину їх. Це національна трагедія,
– зазначила співробітниця ветлікарні в Порті Маккуаєр Чейні Флейнеген.
Швидкому поширенню вогню сприяє суха, спекотна погода. Температура в регіоні зараз тримається на позначці +35. А дощів не бачили вже майже місяць.
"Станом на сьогодні ми маємо 70 займань у штаті, понад 40 з них поки не вдається взяти під контроль. Щонайменше 5 пожежам привласнили найвищий рівень небезпеки", – розповів прем'єр штату Новий Південний Уельс Глейдіс Береджіклян.
На боротьбу із стихією направили понад тисячу вогнеборців. В районі лиха працює 70 легкомоторних літаків, які розприскують вогнегасні суміші. Втім поки під контроль змогли взяти лише 30% займань.