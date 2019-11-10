Масштабные пожары в Австралии, есть жертвы: жуткие фото и видео

На восточном побережье Австралии бушуют лесные пожары. Огонь унес жизни трех человек и разрушил сотни домов.

Возгорание на тихоокеанском побережье в штате Новый Южный Уэльс на востоке Австралии протянулось на расстояние одного километра.

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Власти объявили эвакуацию. В безопасные зоны вывезут несколько тысяч жителей Нового Южного Уэльса. Впрочем, несколько сотен людей не имеют возможности выбраться из собственных усадебных участков. Они оказались в огненной ловушке. Пути для выезда из зоны бедствия заблокированы стеной огня, обгоревшими деревьями и поваленными стволами линий электропередач.

Difficult firefighting conditions on the Hillville Fire, south of Taree. This is the fire burning near Diamond Beach. The fire is at Emergency Warning level. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/pJYWet1MEY — NSW RFS (@NSWRFS) November 9, 2019

Стихия уже унесла жизни по меньшей мере трех человек. Семеро считаются пропавшими без вести. Несколько десятков человек получили повреждения. Власти предупреждают, что жертв может быть больше.

"Сотни усадеб разрушены. Сотни домов сгорели. Если нам удастся получить доступ к районам, отрезанным огнем, то, возможно, мы получим новые неутешительные данные", – пояснил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

This shows the dangerous conditions that have confronted firefighters and residents today. This is the crew from Warringah HQ at the Hillville fire near Taree. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/lIhnF8P1Qf — NSW RFS (@NSWRFS) November 8, 2019

Explosive wildfire growth with giant smoke plumes.



Insane imagery of Australia's east coast today. pic.twitter.com/yFTuEQkOYv — Dakota Smith (@weatherdak) November 8, 2019

Огонь угрожает не только людям, но и животным. В зоне опасности коалы, проживающие в заповеднике на восточном побережье Австралии. Из-за лесных пожаров их популяция сократилась в два раза. По словам зоологов, по меньшей мере 350 из 600 животных погибли.

Эти животные имеют важное национальное значение. И мы потеряли значительную часть их. Это национальная трагедия,

– отметила сотрудница ветлечебницы в Порте Маккуаер Чейни Флейнеген.

Быстрому распространению огня способствует сухая, жаркая погода. Температура в регионе сейчас держится на отметке +35. А дождей не видели уже почти месяц.

"По состоянию на сегодня мы имеем 70 возгораний в штате, более 40 из них пока не удается взять под контроль. По меньшей мере 5 пожарам присвоили самый высокий уровень опасности", – рассказал премьер штата Новый Южный Уэльс Глейдис Береджиклян.

Progression of major fires today across NSW #NSWfires pic.twitter.com/KAZ3pW9i8O — Rob Rogers (@robrfs) November 8, 2019

If that’s what the fires look like from up here on the NSW Mid Nth Coast, huge prayers and thoughts for those down there! @NSWRFS @7NewsSydney pic.twitter.com/AlgiOgAHQI — Matt Hope (@MattHope4) November 8, 2019

Our @Qantas pilots performed a “go-around” because the smoke was too thick to land at Port Macquarie. Now safely on the ground after taking a different approach. @ABCemergency @abcnews #QF2170 pic.twitter.com/50r0VcIyOK — James Hancock (@jameshancockABC) November 9, 2019

На борьбу со стихией направили более тысячи пожарных. В районе бедствия работает 70 легкомоторных самолетов, которые разбрызгивают огнетушащие смеси. Впрочем, пока под контроль смогли взять лишь 30% возгораний.