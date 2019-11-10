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      Масштабные пожары в Австралии, есть жертвы: жуткие фото и видео

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      На восточном побережье Австралии бушуют лесные пожары. Огонь унес жизни трех человек и разрушил сотни домов.

      Возгорание на тихоокеанском побережье в штате Новый Южный Уэльс на востоке Австралии протянулось на расстояние одного километра.

      К слову: Лесные пожары охватили Бразилию, 50 километров в огне: жуткие фото

      Власти объявили эвакуацию. В безопасные зоны вывезут несколько тысяч жителей Нового Южного Уэльса. Впрочем, несколько сотен людей не имеют возможности выбраться из собственных усадебных участков. Они оказались в огненной ловушке. Пути для выезда из зоны бедствия заблокированы стеной огня, обгоревшими деревьями и поваленными стволами линий электропередач.

      Стихия уже унесла жизни по меньшей мере трех человек. Семеро считаются пропавшими без вести. Несколько десятков человек получили повреждения. Власти предупреждают, что жертв может быть больше.

      "Сотни усадеб разрушены. Сотни домов сгорели. Если нам удастся получить доступ к районам, отрезанным огнем, то, возможно, мы получим новые неутешительные данные", – пояснил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

      Огонь угрожает не только людям, но и животным. В зоне опасности коалы, проживающие в заповеднике на восточном побережье Австралии. Из-за лесных пожаров их популяция сократилась в два раза. По словам зоологов, по меньшей мере 350 из 600 животных погибли.

      Эти животные имеют важное национальное значение. И мы потеряли значительную часть их. Это национальная трагедия,
      – отметила сотрудница ветлечебницы в Порте Маккуаер Чейни Флейнеген.

      Быстрому распространению огня способствует сухая, жаркая погода. Температура в регионе сейчас держится на отметке +35. А дождей не видели уже почти месяц.

      "По состоянию на сегодня мы имеем 70 возгораний в штате, более 40 из них пока не удается взять под контроль. По меньшей мере 5 пожарам присвоили самый высокий уровень опасности", – рассказал премьер штата Новый Южный Уэльс Глейдис Береджиклян.

      На борьбу со стихией направили более тысячи пожарных. В районе бедствия работает 70 легкомоторных самолетов, которые разбрызгивают огнетушащие смеси. Впрочем, пока под контроль смогли взять лишь 30% возгораний.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Пожар Мир животных Жертвы Австралия
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