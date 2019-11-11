Из-за масштабных пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение

В Австралии продолжаются масштабные лесные пожары. Власть 2 австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение объявили впервые за 10 лет после того, как ввели новую систему оценки пожаров, пишет ВВС.

Фото и видео: Масштабные пожары в Австралии, есть жертвы

В 2 штатах зафиксировали более 120 лесных пожаров. Известно, что 3 человека погибли и более тысячи человек эвакуировали из опасных зон. В Новом Южном Уэльсе сгорело 970 тысяч гектаров земли и разрушено 150 домов. В Квинсленде разрушено 9 домов.

There are 90 #bushfires burning across NSW, with homes in NSW and Queensland under threat from huge fires on Australia's east coast. This was Port Macquarie on Friday afternoon. Follow updates in our live blog https://t.co/jcqltVmJDA



Credit: @stevemolk #nswfires #qldfires pic.twitter.com/Db1vPkEF8L — The Guardian (@guardian) 8 ноября 2019 г.

Для того, чтобы потушить пламя уже привлекли 1000 пожарных, более 100 местных жителей также присоединились к спасательной операции.

Что известно о масштабных пожарах в Австралии?8 ноября, по стечению высокой температуры и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров.



В субботу, 9 ноября, температура несколько спала, но на следующей неделе прогнозируется ухудшение погодных условий. Из-за пожаров закрыли школы, а также отменили некоторые международные железнодорожные рейсы.