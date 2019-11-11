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      Из-за масштабных пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение

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      Масштабные пожары в Австралии
      Масштабные пожары в Австралии / edition.cnn.com

      В Австралии продолжаются масштабные лесные пожары. Власть 2 австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение.

      Чрезвычайное положение объявили впервые за 10 лет после того, как ввели новую систему оценки пожаров, пишет ВВС.

      Фото и видео: Масштабные пожары в Австралии, есть жертвы

      В 2 штатах зафиксировали более 120 лесных пожаров. Известно, что 3 человека погибли и более тысячи человек эвакуировали из опасных зон. В Новом Южном Уэльсе сгорело 970 тысяч гектаров земли и разрушено 150 домов. В Квинсленде разрушено 9 домов.

      Для того, чтобы потушить пламя уже привлекли 1000 пожарных, более 100 местных жителей также присоединились к спасательной операции.

      Что известно о масштабных пожарах в Австралии?8 ноября, по стечению высокой температуры и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров.

      В субботу, 9 ноября, температура несколько спала, но на следующей неделе прогнозируется ухудшение погодных условий. Из-за пожаров закрыли школы, а также отменили некоторые международные железнодорожные рейсы.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Стихийный бедствия Жертвы Чрезвычайное происшествие Пожар Австралия
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