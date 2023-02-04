Чили – в плену масштабных лесных пожаров: горят десятки тысяч гектаров, есть много погибших

Десятки лесных пожаров в Чили унесли не менее тринадцати жизней и сожгли около 14 000 гектаров. Летняя жара охватила всю южную часть Чили.

Одиннадцать человек, включая пожарного, погибли в городе Санта-Хуана в Биобио. Это в регионе примерно в 500 километрах к югу от столицы Сантьяго.

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Во время борьбы со стихией разбился вертолет

Министр сельского хозяйства также сообщил, что вертолет экстренной помощи упал в южном регионе Ла-Араукания, пилот и механик погибли.

Состояние крушения было объявлено в сельскохозяйственных и лесных районах Биобио и соседнего Нубла, что побуждало к развертыванию солдат и дополнительных ресурсов.

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Министр внутренних дел Каролина Тоха сообщила, что сотни домов были повреждены, а 39 пожаров бушуют по всей стране.

"Условия в ближайшие дни будут рискованными", – сказала Тоха журналистам.

Пожар в Чили: видео

По ее словам, наземное оборудование и парк из 63 самолетов усиливают борьбу с огнем, ожидается помощь Бразилии и Аргентины.

Масштабные пожары в Чили: видео

Президент Габриэль Борич сократил свой летний отпуск и отправился в Нубле и Биобио, население которых составляет почти 2 миллиона человек.

Моя роль как президента сегодня состоит в том, чтобы гарантировать, что все ресурсы будут доступны для чрезвычайной ситуации, и чтобы люди чувствовали, что они не останутся одинокими,

– сказал Борич.

Он также указал на "признаки" того, что некоторые пожары могли быть умышленными.

Лесные пожары в Чили: видео

Пожары нарушили движение по дорогам, многочисленные населенные пункты эвакуированы. Прогнозы погоды в пятницу предусматривали температуру более 38 градусов по Цельсию в столице Нубла, Чилани, с сильным ветром, рисковавшим ухудшить пожарную ситуацию.

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