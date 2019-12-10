Чилийский самолет с 38 людьми на борту разбился в Аргентине
По дороге в Антарктиду сначала исчез с радаров, а затем потерпел катастрофу самолет военно-воздушных сил (ВВС) Чили. На его борту находились 38 человек.
В пресс-службе ВВС Чили сообщили, что сейчас идет поиск выживших, пишет ТАСС.
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По информации ведомства, прошло 7 часов после того, как они потеряли контакт с самолетом Hercules C130. Поэтому они считают, что авиасудно потерпело крах.
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