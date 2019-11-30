Чергова авіакатастрофа сталася у Росії: є загиблий – фото з місця аварії

У Росії під Новоросійськом розбився приватний гелікоптер. У результаті пілот, що перебував на борту, загинув.

Як повідомляє російська інформаційна "Інтерфакс", аварія сталася поблизу селища Абрау-Дюрсо. Співрозмовник ресурсу зазначив, що вертоліт раптово втратив керування, упав і загорівся. Пожежу вже ліквідували.

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ЗМІ пишуть, рятувальники, що прибули на місце інциденту, виявили, що уламки вертольота згоріли, а поруч перебувало тіло загиблого. Судячи з фото, які оприлюднили у мережі, машина звалилася на пагорб посеред дерев. Удар був настільки сильним, що уламки вертольота розлетілися на велику площу.

Місце смертельної катасрофи вертольота біля Новоросійська

Цілком імовірно, що на борту перебувала лише одна людина – командир Юрій Корольов: він загинув. Чоловік був керівником організації "Повітряний транспорт Абрау".

Хто є власником гелікоптера, ще не встановили. Однак вже відомо, що розбився вертоліт марки Robinson 66, а належав він компанії "Центр винного туризму Абрау-Дюрсо". Авіасудно вміщує до п'яти осіб.

До слова, нещодавно у Росії прямо під час рейсу помер пілот літака. Чоловікові стало зле, тому судно було змушеним здійснити екстрену посадку. Смерть пілота настала одразу після приземлення. Літак прямував з Москви до Анапи в Краснодарському краї.