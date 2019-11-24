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      У Росії пілот літака помер після екстреної посадки

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      У Росії на борту літака другому пілоту стало зле: після екстреної посадки чоловік помер (ілюстративне фото) / ТАСС

      Літак авіакломпанії "Аерофлот", що прямував з Москви до Анапи в Краснодарському краї, змушеним був здійснити екстрену посадку в Ростові-на Дону в аеропорту "Платов". А все тому, що другому пілоту судна стало зле. Вже після приземлення чоловік помер.

      Як повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на представника Південного слідчого управління на транспорті, рішення здійснити вимушену посадку ухвалив командир повітряного судна. Згодом він зв'язався з диспетчерами і повідомив про самопочуття напарника.

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      Одразу після приземлення другого пілота передали медикам, але ті врятувати життя чоловіка не змогли. Намагалися надати першу допомогу потерпілому й бортпровідники, але безрезультатно.

      Також стало відомим, що під час польоту льотчик скаржився на болі в серці. Попередньо, причиною смерті пілота став серцевий напад. Також чоловік міг померти через тромб, який відірвався.

      За інформацією телеграм-каналу Mash, ім’я померлого пілота – Дамір Ахметов. Йому було 49 років.

      Зараз літак готується до вильоту.

      До слова, на початку листопада у літаку, що виконував рейс із Москви до Пунта-Кану в Домінікані, одразу після зльоту відмовив двигун. Тоді на борту судна перебували пів тисячі пасажирів. Щоправда, пілотам усе ж вдалося посадити судно.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії авіація Надзвичайні ситуації Жертви
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