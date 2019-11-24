В России пилот самолета умер после экстренной посадки

Самолет авиакломпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Анапу в Краснодарском крае, был вынужден совершить экстренную посадку в Ростове-на Дону в аэропорту "Платов". А все потому, что второму пилоту судна стало плохо. Уже после приземления мужчина скончался.

Как сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя Южного следственного управления на транспорте, решение совершить вынужденную посадку принял командир воздушного судна. Впоследствии он связался с диспетчерами и сообщил о самочувствии партнера.

Еще один громкий инцидент! В России загорелся самолет с пассажирами на борту: жуткое видео

Сразу после приземления второго пилота передали медикам, но те спасти жизнь мужчины не смогли. Пытались оказать первую помощь пострадавшему и бортпроводники, но безрезультатно.

Также стало известно, что во время полета летчик жаловался на боль в сердце. Предварительно, причиной смерти пилота стал сердечный приступ. Также мужчина мог умереть из-за оторвавшегося тромба.

По информации телеграмм-канала Mash, имя умершего пилота – Дамир Ахметов. Ему было 49 лет.

Сейчас самолет готовится к вылету.

К слову, в начале ноября в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Пунта-Кану в Доминикане, сразу после взлета отказал двигатель. Тогда на борту судна находились полтысячи пассажиров. Правда, пилотам все же удалось посадить судно.