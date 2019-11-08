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      В России загорелся самолет с пассажирами на борту: жуткое видео

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      В российском Хабаровске загорелся самолет с людьми на борту
      В российском Хабаровске загорелся самолет с людьми на борту / Скриншот с видео

      В аэропорту российского Хабаровска в ночь на 8 ноября прямо на взлетной полосе загорелся двигатель самолета Embraer-190. На борту лайнера находились более 20 человек, они не пострадали.

      Самолет Embraer 190 принадлежит авиакомпании PegasFly и должен был лететь из Хабаровска в Магадан, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

      Читайте также: В аэропорту Амстердама попытались захватить самолет: тревога оказалась ложной

      Возгорание произошло во время запуска двигателей. Во время инцидента на борту самолета находились 18 пассажиров и 5 членов экипажа. Их оперативно эвакуировали, поэтому никто не пострадал.

      Сотрудники аэропорта ликвидировали пожар. Всех пассажиров этого рейса отправили в Магдан на самолете авиакомпании "Аврора".

      В Хабаровске загорелся самолет на борту с людьми: видео

       

      Сейчас транспортная прокуратура Хабаровска начала проверку по статье о нарушении правил безопасности и выясняет причины возгорания самолета.

      Спасатели тушат пожар в самолете Embraer 19 : видео

      Какие еще инциденты случаются с самолетами в РФ?

      В России часто происходят чрезвычайные ситуации с самолетами. Трагический случай произошел в мае 2019 года. Тогда самолет SSJ-100 летел из Москвы в Мурманск, но вынужден был совершить аварийную посадку. Во время посадки он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Тогда погиб 41 человек, а главной причиной катастрофы назвали ошибку пилотов.

      Еще один громкий инцидент произошел в августе. Тогда российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" аварийно сел в поле в Подмосковье, пострадали более полусотни пассажиров. В авиасудна отказали двигатели, а уже после посадки один из них загорелся и его оторвало.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости России Пожар авиация
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