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      У Росії загорівся літак з пасажирами на борту: моторошне відео

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      У російському Хабаровську загорівся літак з людьми на борту
      У російському Хабаровську загорівся літак з людьми на борту / Скрін з відео

      В аеропорту російського Хабаровська у ніч на 8 листопада прямо на злітній смузі спалахнув двигун літака Embraer-190. На борту лайнера перебували понад 20 осіб, вони не постраждали.

      Літак Embraer 190 належить авіакомпанії PegasFly і мав летіти з Хабаровська в Магадан, повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура.

      Читайте також: В аеропорту Амстердама спробували захопити літак: тривога виявилась хибною

      Загоряння сталося під час запуску двигунів. Під час інциденту на борту літака перебували 18 пасажирів та 5 членів екіпажу. Їх оперативно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

      Співробітники аеропорту ліквідували пожежу. Усіх пасажирів цього рейсу відправили в Магдан літаком авіакомпанії "Аврора".

      У Хабаровську загорівся літак на борту з людьми: відео

       

      Наразі транспортна прокуратура Хабаровська розпочала перевірку за статтею про порушення правил безпеки та з'ясовує причини загоряння літака.

      Рятувальники гасять пожежу у літаку Embraer 19 : відео

      Які ще інциденти трапляються з літаками у РФ?

      У Росії часто стаються надзвичайні ситуації з літаками. Найтрагічніший випадок трапився у травні 2019 року. Тоді літак SSJ-100 летів з Москви до Мурманська, але змушений був здійснити аварійну посадку. Під час посадки він вдарився об злітно-посадкову смугу і загорівся. Тоді загинули 41 людина, а головною причиною катастрофи назвали помилку пілотів. 

      Ще одний гучний інцидент трапився у серпні. Тоді російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" аварійно сів у полі в Підмосков’ї, постраждали понад пів сотні пасажирів. В авіасудна відмовили двигуни, а вже після посадки один з них загорівся і його відірвало.

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: авіація Пожежа Новини Росії Надзвичайні ситуації
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