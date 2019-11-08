У Росії загорівся літак з пасажирами на борту: моторошне відео

В аеропорту російського Хабаровська у ніч на 8 листопада прямо на злітній смузі спалахнув двигун літака Embraer-190. На борту лайнера перебували понад 20 осіб, вони не постраждали.

Літак Embraer 190 належить авіакомпанії PegasFly і мав летіти з Хабаровська в Магадан, повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура.

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Загоряння сталося під час запуску двигунів. Під час інциденту на борту літака перебували 18 пасажирів та 5 членів екіпажу. Їх оперативно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

Співробітники аеропорту ліквідували пожежу. Усіх пасажирів цього рейсу відправили в Магдан літаком авіакомпанії "Аврора".

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Наразі транспортна прокуратура Хабаровська розпочала перевірку за статтею про порушення правил безпеки та з'ясовує причини загоряння літака.

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Які ще інциденти трапляються з літаками у РФ?

У Росії часто стаються надзвичайні ситуації з літаками. Найтрагічніший випадок трапився у травні 2019 року. Тоді літак SSJ-100 летів з Москви до Мурманська, але змушений був здійснити аварійну посадку. Під час посадки він вдарився об злітно-посадкову смугу і загорівся. Тоді загинули 41 людина, а головною причиною катастрофи назвали помилку пілотів.

Ще одний гучний інцидент трапився у серпні. Тоді російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" аварійно сів у полі в Підмосков’ї, постраждали понад пів сотні пасажирів. В авіасудна відмовили двигуни, а вже після посадки один з них загорівся і його відірвало.