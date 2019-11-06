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      У российского Boeing во время полета отказал двигатель: на борту было полтысячи пассажиров

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      Аварийную посадку совершил самолет чартерной авиакомпании Royal Flight
      Аварийную посадку совершил самолет чартерной авиакомпании Royal Flight / Иллюстративное фото

      Самолет Boeing 777, российской чартерной авиакомпании Royal Flight, выполнял рейс из Москвы в Пунта-Кану в Доминикане. Фактически сразу после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей.

      Пилоты решили посадить судно. На борту находилось 488 пассажиров. Об инциденте сообщает ряд российских СМИ.

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      По данным сервиса Flightradar24, в течение почти 2 часов самолет кружил в воздухе, сбрасывая топливо.

      літак Росія
      Авиасудно время кружило в небе, сбрасывая топливо / скриншот с Flightradar24

      В конце он все-таки приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". К счастью, никто не пострадал, а на месте уже ждали экстренные службы.

      Это не первый случай с Boeing 777 в России. Только в сентябре такое судно авиакомпании "Россия", следовавшее из Москвы во Владивосток, прервало вылет из-за задымления двигателя. Это также произошло в аэропорту "Шереметьево".

      Всего в России пассажирские самолеты очень часто совершают экстренные посадки в связи с техническими проблемами. К примеру, в августе российский пассажирский самолет сел в кукурузном поле Подмосковья из-за того, что у него отказали двигатели. Тогда все также обошлось и для пассажиров, и для экипажа. А вот в мае во время подобной экстренной посадки погибли почти полсотни пассажиров. Случилось это в аэропорту "Шереметьево". У самолета во время приземления вспыхнула хвостовая часть, люди сгорели заживо.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП авиация
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