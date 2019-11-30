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      Очередная авиакатастрофа произошла в России: есть погибший – фото с места аварии

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      В России под Новороссийском разбился частный вертолет Robinson 66: пилот погиб (иллюстративное фото) / Wikimedia

      В России под Новороссийском разбился частный вертолет. В результате пилот, находившийся на борту, погиб.

      Как сообщает российская информационная "Интерфакс", авария произошла вблизи поселка Абрау-Дюрсо. Собеседник ресурса отметил, что вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. Пожар уже ликвидировали.

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      СМИ пишут, прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили, что обломки вертолета сгорели, а рядом находилось тело погибшего. Судя по фото, которые опубликовали в сети, машина рухнула на холм посреди деревьев. Удар был настолько сильным, что обломки вертолета разлетелись на большую площадь.

      Место смертельной катастрофы вертолета возле Новороссийска

      Вполне вероятно, что на борту находился только один человек – командир Юрий Королев: он погиб. Мужчина был руководителем организации "Воздушный транспорт Абрау".

      Кто является владельцем вертолета, еще не установили. Однако уже известно, что разбившийся вертолет марки Robinson 66, а принадлежал он компании "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо". Аппарат вмещает до пяти человек.

      К слову, недавно в России прямо во время рейса умер пилот самолета. Мужчине стало плохо, поэтому судно было вынужденно совершить экстренную посадку. Смерть пилота наступила сразу после приземления. Самолет направлялся из Москвы в Анапу в Краснодарском крае.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: авиация Жертвы Катастрофа Новости России
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